Мизерия: 76€ е минималната студентска стипендия, таванът - 123€

Само студентите, които са в редовна форма на обучение в държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Промените в Закона за висшето образование минаха на първо четене.

"От миналата година студентите не знаят кой ще получава стипендия. През миналия семестър много студенти останаха без стипендиите, въпреки че имат отличен успех. Няма как Националното представителство да приеме такова изменение. Всички наши колеги са с равни условия и всеки може да избере всеки", заяви председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков за Bulgaria ON AIR.

По думите му има и друг начин да бъде решен проблемът.

"Подкрепяме произнасянето на съда за решаване на този проблем."

"Понякога разликата между държавната поръчка и платеното обучение е около 0,1 стотна. Ще търсим възможности и колегите в платена форма на обучение да се подкрепят от висшите училища. Надявам се скоро да имаме среща и с премиера, за да изкажем нашата визия", каза още Стойков в "България сутрин" и добави, че ще търсят срещи и с народни представители.

Ако студентите не бъдат чути, ще потърсят други варианти това да се случи.

"Получи се сътресение в системата. Недостигът на средства, липсата на държавен бюджет създаде напрежение в студентите. Високият успех предполага стипендия, но не беше задоволена тази нужда", изтъкна Стойков.

76 евро е минималната студентска стипендия, докато таванът е 123 евро, стана ясно от думите на госта.

"Докторантската стипендия гони нива над 800 евро, което за мен не е правилно. Студентите имат нужда да бъдат подпомагани, тези средства са смехотворни. Трябва да стимулираме младите хора да остават в България. Студентските столове са в окаяно състояние", посочи още Стойков.

"2027 г. няма да има толеранс от наша страна, много изоставаме. Студентската общност не трябва да бъде заложник на тази политическа криза, която беше. Ще настояваме за увеличение на студентската стипендия минимум с 30%. Проблемите се натрупват", коментира още той.