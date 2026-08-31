До 10 дни от "Възраждане" обявяват своя кандидат за президент

Ще имаме свой кандидат за президент и ще го обявим в следващите 10 дни.

Това заяви пред БНР Костадин Костадинов, председател на партия "Възраждане", като уточни, че кандидатът ще бъде определен след вътрешно допитване до партийните структури:

"Няколко са имената, но предпочитам да не ги коментираме, защото въпросът касае структурите на "Възраждане" и не бих искал от вътрешнопартиен да го превръщам във външен процес. ... Имам мнение по въпроса, но избягвам да го споменавам, поради това, че като председател на партията то ще бъде взето като меродавно и по тази причина ще бъде с най-голяма тежест. А аз не искам да предпоставям избора".

По думите му е странно бягането от партийната принадлежност, което демонстрират кандидатите за държавен глава, които разчитат на издигане от инициативен комитет.

"На тези избори съвсем спокойно може да победи кандидат за президент, който да бъде опозиция на сегашното статукво в ЕС и в НАТО. Което означава, че Илияна Йотова или кандидатът на ПП и ДБ няма как да спечели, защото и едните и другите са лицето на евроатлантическото статукво в България", смята той.

Костадинов отхвърли твърдението, че "Възраждане" е антиевропейска партия, като посочи, че тя е единствената партия в България, която е създала своя европейска партия - "Европа на суверенните нации" и неин председател е един от тримата евродепутати на "Възраждане" - Станислав Стоянов.

Според него трябва "да се научим да разграничаваме Европейския съюз от Европа":

"Мястото на България не е в ЕС, а в Европейската асоциация за свободна търговия, в която са най-богатите държави. Не случайно на референдума Исландия отказа да влезе в ЕС, а те са в тази асоциация".

Разпадът на влиянието на формацията "Прогресивна България" е необратим, прогнозира Костадинов.

"За трети път, откакто Румен Радев взе властта, аз давам обяснения в полицията. ... ДАНС разработва наши партньори като движението "23 септември" и когато звъннеш на човек, който е разработван, моментално закачат и вас. Така ни слушат и ние го знаем", коментира още лидерът на "Възраждане".

Не се водят с нас разговори за членове на ВСС, но ако ПБ решат да разговарят с нас, ще разговаряме с тя, каза още той и подчерта, че основното им условие е:

"Мнозинство за избор на членове на ВСС с ГЕРБ и ДПС няма как да направим".