Божанов: Гюров и Кандев ще са силна кандидатска двойка

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов заяви в интервю за БНР, че ГЕРБ започват да атакуват демократичния, прозападен и десен кандидат още преди той да се е обявил. По думите на Божанов по този начин ГЕРБ пречат на това да бъде реализирана алтернатива на Илияна Йотова.

"Ако ГЕРБ искат да има алтернатива на Йотова, трябва да позабравят това свое отношение”, на мнение е Божанов.

Депутатът определи като добра новина влизането на Андрей Гюров и Георги Кандев в президентската надпревара, "защото са силна кандидатска двойка".

"Демократичните и проевропейски избирателите на ГЕРБ ще имат за кого да гласуват и аз съм убеден, че г-н Гюров ще се обърне и към тях, защото това ще бъде разделението в тези избори. Концентрацията на власт в Румен Радев, който е отдал външната политика на Иво Христов, а вътрешната политика - на Копринков, иска да има трети мандат в президентството и така да има цялата власт. А тя, виждайки външната политика на Иво Христов, не е насочена към сърцето на Европа. Това ще бъде разделението на тези избори и добре е партиите, които в годините сме участвали в някакви престрелки, да направим крачка назад и да оставим гражданите да направят своя избор, без да им се бъркаме и да им посочваме кой е добър и кой е лош. Затова смятам, че не е особено отговорно това, което правят от ГЕРБ”, обясни депутатът.

По думите на Божанов кандидатурата на Иван Христанов няма да раздели вота на десните избиратели, като добави, че демократично право на всеки е да се яви като кандидат на изборите, но "не мисля, че трябва да го разглеждаме като някакъв риск".

Божанов коментира законовите промени, предложени от ДАНС, в които се предвижда се възможност сроковете за защита на класифицирана информация по ЗЗКИ (за разработки, документи и агенти) да бъдат многократно удължавани при защита на националните интереси.

"Държавни тайни неизбежно трябва да има, но механизмът, който защитава държавните тайни, в законопроекта се променя по начин, който е характерен за тоталитарни държави с вечни тайни, в момента "Строго секретно" е с максимален срок от 60 години, а те го правят на практика безкраен. Притеснително е и безконтролното унищожаване на класифицирана информация. ДАНС ни предлага бързичко и без да пита никого, когато изтече срокът, съответните документи да се унищожат".

Посоката, в която трябва да се върви, е обратната - повече демократичен контрол, подчерта той и добави. “Под шапката на националната сигурност се върви към прикриване на дейности, които в годините българските служби са доказали, че се занимават с интриги, компромати и участие на политическия терен”, каза още Божанов.