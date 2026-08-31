Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова за Коралгейт

Делото за документно престъпление срещу бившата депутатка от „Продължаваме промяната“ (ПП) Лена Бориславова не е приключило.

Прокуратурата не се е отказала да поддържа обвинението срещу нея, по което миналата година Софийският районен съд (СРС) я оправда. Държавното обвинение е протестирало присъдата и това става ясно от определение на Софийския градски съд (СГС), с което делото пред втората инстанция е насрочено за 2 октомври, съобщи "Лекс".

Лена Бориславова беше обвинена за документно престъпление по т.нар. казус „Корал“. Става дума за обстоятелствата при освобождаването на бившия лидер на ПП Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал“ през 2021 г. До разследването се стигна след сигнал на председателя на сдружението Атанас Русев, който твърди, че през 2021 г. Бориславова е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен негов подпис. Става дума за изготвено пълномощно от негово име, както и протокол от заседание на сдружението, а целта била Кирил Петков да бъде освободен навреме като член на Управителния съвет на „Да запазим Корал“, за да може да стане министър на икономиката в първото служебно правителство на Румен Радев.

Според обвинението на два пъти Бориславова е използвала неистински документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение „Да запазим Корал“.

Атанас Русев подаде сигнала срещу нея две години по-късно и заяви тогава, че не вярвал, че можел да получи справедливо разследване по-рано, докато Кирил Петков е бил премиер или част от управлението. Петков пък му отговори тогава, че сигналът е компромат, а Русев се обърнал срещу него, след като Петков занесъл списък с 19 имена в прокуратурата, между които бил и Румен Николов-Пашата, с когото Русев се познавал и му се обаждал да му държи сметка, че го е включил в списъка.

По време на съдебното следствие в СРС Бориславова заяви, че не е извършила престъпление и посочи, че всички в сдружението за запазване на плажа са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър. Тогава Бориславова обясни, че е държала електронния подпис на бюрото си с написана парола до него и било възможно всеки да го използва.

Според нея нямало смисъл да се използват неистински документи за напускането на Петков, тъй като според чл.13 от Устава на „Да запазим Корал“ прекратяването на членството ставало със заявление за напускане, без да е нужно съгласие и решение на други. Освен това участието в сдружението не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс.

Оправдателната присъда и мотивите към нея на съдия Даниела Тошева от районния съд така и не бяха публикувани.

Делото в СГС пък ще бъде разгледано от състав с председател и докладчик Мирослава Тодорова.

Междувременно, Лена Бориславова излезе от активната политика и преди няколко месеца обяви създаването на нова гражданска организация – Институт за правосъден мониторинг, на която е директор.