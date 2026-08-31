Удари срещу културата: Руските атаки в Киев унищожиха милиони учебници

В понеделник руските сили продължиха безмилостните си удари по Киев и градовете в района на украинската столица за пети пореден ден, оставяйки рафтовете на някои супермаркети празни след многократни атаки срещу складове, докато Украйна се опитва да се съвземе от нападенията с реактивни дронове.

През последните месеци Русия засили въздушните си атаки - повече от четири години след началото на пълномащабното си нахлуване в съседната страна.

Почти непрестанните сигнали за въздушна тревога в района на Киев през последните дни сериозно нарушиха ежедневието на хората. При две масирани атаки през юли загинаха близо 50 цивилни, а при удар в събота живота си загубиха най-малко 38 души, припомня Euronews.

Унищожени са учебници

Междувременно, при нощен удар по печатница в покрайнините на украинската столица бяха унищожени около 12 милиона учебника броени дни преди началото на новата учебна година.

Учебните занятия в украинските училища трябваше да бъдат възобновени във вторник, но не беше ясно дали родителите ще изпратят децата си на училище. Училищата разполагат с бомбоубежища, а обучението може да се провежда и онлайн.

По-рано този месец при руски удар по склад в североизточния град Харков бяха унищожени 8 милиона книги, а от издателството определиха случилото се като атака срещу украинската култура.

Това не е първият път, в който Русия нанася удар по голям издателски център, което предизвиква обвинения от страна на Киев, че Москва се прицелва конкретно в такива обекти.

"Врагът се опитва да унищожи образованието и културата ни“, заявиха от издателство "Ранок“.

Украйна обаче също се опитва да накара руските граждани да почувстват тежестта на войната, като нанася удари по големи онлайн търговци и петролни съоръжения. Тези атаки водят до недостиг на стоки за обикновените руснаци, макар че ударите не са толкова смъртоносни за цивилното население.

Украйна разработва технология за противодействие

В понеделник сутринта над Киев се стелеше облак от черен дим. Въздушните удари поразиха складове в градовете Бровари и Бориспол (Киевска област), като четирима души бяха ранени, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на областната военна администрация.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призна в социалните мрежи, че страната среща трудности при противодействието на бързолетящите реактивни дронове, които Русия използва все по-често.

Между четвъртък и неделя Русия е изстреляла срещу Украйна близо 1500 дрона, като около 800 от тях са били с реактивни двигатели, заяви Зеленски.

В момента се полагат усилия за прехващане на реактивните дронове с помощта на бойна авиация, докато Украйна работи по разработването на по-ефективни технологии.

"Четири компании са разработили подходящи дронове-прехващачи, като една от тях разполага с най-успешната технология“, каза Зеленски, без да навлиза в подробности.

Украинците няма да останат гладни

Повтарящите се руски удари по центрове за разпределение на храни и търговски обекти нарушиха логистиката в Украйна, което доведе до опразване на рафтове в някои супермаркети и породи опасения сред населението относно евентуален недостиг.

Тези опасения накараха Сергий Бескрестнов, съветник на президента Зеленски, да заяви в социалните мрежи в понеделник, че Украйна няма да остане гладна.

Той призова гражданите да не се поддават на слухове, дезинформация или паника, като отбеляза, че производителите и търговците на дребно в момента преструктурират веригите си за доставки.

Той добави, че европейските държави са готови да компенсират евентуален недостиг на храни, ако се наложи.

Същевременно Русия продължава атаките си срещу украинската електроенергийна мрежа, целящи да оставят цивилното население без отопление и течаща вода с настъпването на зимата.