Кой може да спре деветте години преднина на Илияна Йотова?

Вече официално представиха кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори на 25 октомври. По думите на анализатори те са алтернативата на Илияна Йотова.

В предаването “България сутрин” политологът проф. Николай Найденов коментира, че останалите кандидати могат да го атакуват.

"Със заявлението си Борисов даде подкрепа за Илияна Йотова. Виждаме някои кандидати, които ще отклонят гласове от подкрепата за Гюров - Христанов, Ненчев, Радостин Василев, Шивиков. Гюров и Кандев ще бъдат сами в тази кампания", коментира политологът.

Според политологът е добре, че те са забавили обявяването на кандидатурата си, тъй като вече е подготвена кампания срещу двамата.

"На първия тур резултатът на Гюров няма да бъде застрашаващ Йотова. Ако се стигне до втори тур, подкрепящите Гюров ПП и ДБ ще спечелят. По същество срещу Радев са само ПП и ДБ. В тях Радев вижда най-големия опонент", каза още проф. Найденов.

Психологът доц. Николай Димитров коментира пред Bulgaria ON AIR, че битката е за “трохите от баницата”.

“Йотова тръгна с много силен старт. Справяше се много добре с ограничените функции на президента. Президентът е лакмус, за да се видят нагласите в обществото какво е отношението към партиите и какво могат да очакват на важните местни избори", заяви на пред Bulgaria ON AIR специалистът.

Доц. Димитров добави, че изборите ще покажат до каква степен ПП и ДБ са загубили и колко е било полезно участието във властта в последните години. “Те сами ще имат далеч по-ниски резултати, отколкото ако биха се явили с общ кандидат. Твърде дълго го чакаме и него, това е в тяхна вреда", анализира той.

"Георги Кандев беше с по-подходящ имидж от Гюров за президент. Твърде дълго време мина от героизма му. Вицепрезидентската функция не е чак толкова изчерпана от съдържание. Йотова съвсем не беше в сянката на Румен Радев", анализира доц. Димитров.

Позицията на ГЕРБ

Политологът проф. Найденов коментира и забавянето на кандидатурата на ГЕРБ. По думите му това се е отразило добре на ПП-ДБ. "Не съм сигурен, че Борисов спечели подкрепата на Йотова с това, че се отказа от изборите", каза политологът проф. Найденов.

ГЕРБ силно страни от идеята да издигне свой кандидат, защото той ще претърпи неуспех, който те не искат да преживяват и осъзнават, на мнение е той.

"Ако Борисов си мълчи, това е единият сценарий. Другият сценарий е да призове избирателите на ГЕРБ да подкрепят определен кандидат. По-скоро би се реализирал първият вариант", посочи доц. Димитров.

Йотова има преднина

Кой ще е вицепрезидент на Йотова няма да реши въпроса кой ще стане президент, убеден е проф. Николай Найденов.

"Очаквам да не бъде ярко партийна фигура, за да разпростре максимално широко мрежата на влияние на Йотова. Ако вземе ярка фигура от ПБ, тя ще застраши имиджа си като самостоятелен президент", на мнение е анализаторът.

Йотова заяви отново левите си политически убеждения, на нея не ѝ навреди това, както и че БСП я подкрепя, смята доц. Димитров.

Двамата гости се обединиха зад мнението, че Йотова има 9 години преднина пред останалите кандидати за президентския пост.

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