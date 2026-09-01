Терзиев: Даваме началото на нов парк от 17 декара в “Младост“ (СНИМКИ)

БГНЕС 1 / 17 / 17

Кметът на столицата Васил Терзиев даде началото на първа копка на нов “Парк със зона за събития, детска и спортна площадка” в ж.к. “Младост” 3.

“Щастлив съм, че успяваме да придвижим едно от важните решения за “Младост“ и да дадем началото на този парк 17 декара и смятаме, че ще бъде изключително приятна среда за хората да се сбират, да прекарват време заедно. За нас е цел да имаме все повече такива пространства в града”, каза по време на копката Терзиев.

“Новото зелено пространство ще предложи на жителите на района модерна детска площадка, спортна зона и пространство за събития на открито. Ще бъде изграден сух фонтан, изцяло нова алейна мрежа, модерно осветление и видеонаблюдение, както и първата в района трак трак площадка за колоездене и ролкови спортове. Това е една от многото стъпки, които предприемаме”, добави столичният кмет.

Терзиев добави, че зелената система на греда не е просто точка от поредни предизборни обещания, а основна цел.

“Развитието на линейните паркове, връзката с планините е изключително важна. Предстои работата по парк Кукуряк”, уточни кметът.