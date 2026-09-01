Шефът на Комисията по отбрана: Ако САЩ намалят силите си в Европа, ние ще трябва да компенсираме

Ген.-майор о.р. Иван Лалов, председател на парламентарната Комисия по отбрана, заяви, че към момента няма пряка заплаха за България, но войната в близост до страната неизбежно създава рискове.

Пред БНР той даде като пример останките от дронове, които достигат до българското Черноморие.

"Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват. Не може в наше съседство да има война и да няма рискове", заяви Лалов.

По думите му намерените по крайбрежието части от дронове са именно такъв риск, но не става дума за действия, насочени пряко срещу България.

"Най-голямата ни слабост е изоставането в модернизацията"

Според Лалов един от основните проблеми пред българската отбрана е забавената модернизация и оборудването на армията.

Той посочи, че редица държави от НАТО и извън Алианса предприемат мерки за подобряване на военните си способности, а България също трябва да навакса натрупаното изоставане.

Страната разполага с Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г. и План за развитие на въоръжените сили. Предвидени са девет проекта за придобиване на различни видове въоръжение, които обхващат всички видове въоръжени сили.

Лалов коментира и евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа. Според него европейските държави дълго време са разчитали сериозно на САЩ и ако американските сили на континента бъдат намалени, европейските съюзници ще трябва да компенсират това със собствени способности.

Той очаква и увеличаване на ангажиментите на България към НАТО.

Недостигът на военнослужещи остава проблем

Изпълнението на по-големи ангажименти обаче ще бъде затруднено от сериозния недостиг на кадри в Българската армия, предупреди Лалов.

По тази причина се преразглежда Законът за отбраната и въоръжените сили.

Очаква се да бъдат включени нови текстове, свързани със социалното положение на военнослужещите, като целта е военната професия да стане по-привлекателна.

Според Лалов е необходимо и по-ранно изграждане на отношение към военната професия и патриотично възпитание.

Лалов: Няма конкретна и директна заплаха от Русия

Председателят на Комисията по отбрана коментира и потенциална заплаха за България от Русия.

Той припомни, че в доклада за състоянието на отбраната е записано, че евентуална заплаха може да идва от Русия, както и от други места.

"Към момента моето лично мнение, без да се ангажирам с мнението на Министерството на отбраната, е, че заплаха към България няма, конкретна, директна заплаха няма", заяви Лалов.

Той уточни, че увеличаването на бюджета за отбрана не е следствие от конкретна непосредствена заплаха, а част от предварително заложен план, който трябва да бъде изпълняван независимо от геополитическата обстановка.

Според Лалов националната сигурност и отбраната са сред темите, по които парламентарните сили могат да намерят обща позиция.