Опозиционен турски журналист беше арестуван на път за България, бил скрит под камион ВИДЕО

Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Коджабъйък е задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.
Ариф Коджабъйък, който създава публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП „Капъкуле“, след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек. На разпространените кадри се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници. Вторият заловен е гражданин на Иран.
Atm faresi lakaplı ırkçı Arif Kocabıyık, yurt dışına bir tırın altında kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yıllarca göçmenler üzerinden prim yapan ve onlarla dalga geçen Arif Kocabıyık, kendisi de iltica etmeye çalışırken yakalandı. pic.twitter.com/K7iuOi4iC1— Refugee (@refugeeagency1) August 31, 2026
Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в Наказателния кодекс на Република Турция обида на президента.
Случаят е поверен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık:
“Anamur’a gidecektim.” pic.twitter.com/lbyD9dcjrj— Burak Doğan (@doganburak29) September 1, 2026