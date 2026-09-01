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Опозиционен турски журналист беше арестуван на път за България, бил скрит под камион ВИДЕО

Ариф Коджабъйък е бил задържан на „Капъкуле“ при опит нелегално да напусне Турция

01.09.2026 | 12:02 ч. 2
Опозиционен турски журналист беше арестуван на път за България, бил скрит под камион ВИДЕО

Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Коджабъйък е задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.  

Ариф Коджабъйък, който създава публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП „Капъкуле“, след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек. На разпространените кадри се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници. Вторият заловен е гражданин на Иран. 

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Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в Наказателния кодекс на Република Турция обида на президента. 

Случаят е поверен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

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