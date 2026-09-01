След близо 30 години: Осъдиха Дуейн Дейвис за убийството на Тупак ВИДЕО

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Бившият шеф на банда Дуейн "Кефе Д" Дейвис е признат за виновен в организирането на убийството на Тупак Шакур - първата осъдителна присъда по неразкрит случай, който интригува феновете на хип-хопа от близо 30 години.

Журито го призна за виновен по едно обвинение в убийство със смъртоносно оръжие при стрелба от кола в Лас Вегас на 7 септември 1996 г. Облечен в черен костюм, 63-годишният мъж стоеше безизразно в съда в Лас Вегас, докато съдията четеше присъдата му. След това той обяви, че ще обжалва.

The jury has found Duane "Keffe D" Davis guilty in the murder of Tupac Shakur, 30 years after the rapper was killed in a drive-by shooting in Las Vegas. Jurors deliberated for less than three hours before finding him guilty of murder with the use of a deadly weapon with the… pic.twitter.com/fbS95K18Pr — ABC News (@ABC) September 1, 2026

По време на процеса съдът изслуша запис на полицейско интервю от 2008 г., в което Дейвис казва, че е бил в колата, от която са произведени изстрелите, но не е изстрелял куршумите, убили Шакур.

Прокурорите твърдят, че въпреки че Дейвис, бивш лидер на уличната банда "Комптън Крипс" от Саут Сайд, не е стрелял сам с пистолета, той е наредил стрелбата и е предоставил пистолета, който племенникът му Орландо Андерсън е използвал, за да открие огън.

Андерсън загина при несвързана стрелба през 2008 г., след като отрече участие в убийството на Шакур.

Докато съдът обявяваше присъдата в понеделник, роднините на Шакур се държаха за ръце, някои се прегръщаха и плачеха.

Шакур беше на 25 години, когато беше убит в разгара на кариерата си като един от най-влиятелните гласове на рапа

Той е продал над 75 милиона записи по целия свят.

В продължение на 30 години случаят остава един от най-известните неразкрити случаи в Америка, подтиквайки безброй конспирации - но до момента не е имало нито един осъден.

По време на процеса прокурорите заявиха, че Дейвис е планирал стрелбата като отмъщение, след като Андерсън се е сбил с Шакур и екипа му в Лас Вегас само часове по-рано.

Убийството на Шакур се случи във време на интензивно съперничество между рап сцената на Източното и Западното крайбрежие и на фона на бандитски вражди между Bloods и Crips, които по това време имаха дълбоки корени в хип-хопа.

Семейството му изглеждаше развълнувано в съда, сестра му прегърна прокурора след прочитането на присъдата, докато други седяха и плачеха наблизо, пишат от BBC.

Навън, предани фенове на Шакур също плачеха и викаха.

Ключовото доказателство по делото бяха собствените думи на Дейвис, в които той многократно и публично признава, че е бил в белия Кадилак, откъдето са били произведени смъртоносните изстрели. Той е казал на властите за ролята си в смъртта на Шакур по време на таен полицейски разпит през 2008 г., свързан със смъртта на колегата му рапър Notorious B.I.G., истинско име Кристофър Уолъс.

Дейвис разяснява по-подробно ролята си в мемоарите си от 2019 г., "Легендата на улица "Комптън". Но книгата и медийните му интервюта анулираха споразумението за защита, което той беше сключил с властите. То блокираше повдигането на всякакви наказателни обвинения, като съдът постанови, че полицейското му интервю може да бъде използвано в процеса за убийство срещу него.

Обвиняемият в убийството на Тупак казал на полицията през 2008 г., че племенникът му е произвел фаталните изстрели. В заключителните си пледоарии прокурорът Бину Палал каза на съдебните заседатели да повярват на Дейвис и да го признаят за виновен. В продължение на години, заяви той, Дейвис е казвал на хората, "че е отговорен за убийството на Тупак Шакур" чрез документални филми, мемоари, подкасти и полицейско интервю.

"Той е този, който поръчва изстрелите - във всеки случай, във всяка итерация, той е лидерът на South Side Crips", каза Палал на съдебните заседатели. "Когато човекът, който поръчва изстрели, седи с пушка, когато се произведат изстрели, няма съмнение, че е отговорен."

По време на целия процес защитата на Дейвис се опитваше да убеди съдебните заседатели, че коментарите му са измислица - преувеличение, целящо да продава книги му и да му печели пари.

В заключителните пледоарии адвокатът му Майкъл Санфт призова съдебните заседатели да дискредитират клиента му като лъжец, който просто разказва истории, за да продава книги.

"Няма доказателства", каза той на съдебните заседатели.

Но часове след като делото беше предадено на съдебните заседатели в понеделник, те стигнаха до осъдителна присъда.

Точно преди съдебната зала да се изпразни, съдия от окръжния съд на окръг Кларк Карли Киърни определи произнасянето на присъдата на Дейвис за 13 октомври. Докато четеше някои процедурни стъпки по делото, Дейвис сякаш го прекъсна, като вдигна ръка.

"Бих искал вещите си", каза той на съдията, споменавайки някои лични вещи, включително телефона си. "Бих искал да обжалвам този въпрос."

Съдията обясни, че това може да се случи след произнасяне на присъдата.