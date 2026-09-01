Кънев: Новината за тандема Гюров-Кандев е добра и надеждна

Лидерът на ДСБ Радан Кънев коментира във Фейсбук решението на тандема Гюров-Кандев да влезе в надпреварата за президентските избори.
Според евродепутата решението им да влязат в изборите като независими кандидати, подкрепени от инициативен комитет е добра. Кънев добави, че новата е отдавна очаквана и отговаря на надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България.
“И нека го кажа направо - и на моите лични очаквания и надежди. Участвал съм в много кампании за президентски избори. И това е първият случай, когато не партиите изненадваме симпатизантите си с кандидат, договорен в централите. Този път волята на гражданите доведе до издигане на безспорна кандидатура”, пише Кънев.
Лидерът е на мнение, че Гюров и Кандев биха получили подкрепа от страна на много българи. “На всички, които искаме България да бъде истинска демокрация, честна пазарна икономика, справедливо и богато общество, важна част от все по-силна и по-единна Европа”, призова Кънев.
“Всички, които разбираме, че централизацията на цялата власт в държавата в две ръце не води нито до справедливост, нито до свобода, нито до богатство. Всички, които знаем, че сме силни като част от свободния свят, а не като селски тарикати, които търгуват стари и нови зависимости. И вярвам, че тези хора сме мнозинство”, каза Кънев.
Лидерът на ДСБ каза, че партията трябва официално да вземе решение на компетентните колективни органи.
“Ще имаме заседания на Националното ръководство и Изпълнителния съвет на 11 септември, петък. Като познавам настроенията на актива ни, нямам никакво съмнение какво ще бъде решението”, каза още Кънев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.