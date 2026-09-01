Кънев: Новината за тандема Гюров-Кандев е добра и надеждна

Лидерът на ДСБ Радан Кънев коментира във Фейсбук решението на тандема Гюров-Кандев да влезе в надпреварата за президентските избори.

Според евродепутата решението им да влязат в изборите като независими кандидати, подкрепени от инициативен комитет е добра. Кънев добави, че новата е отдавна очаквана и отговаря на надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България.

“И нека го кажа направо - и на моите лични очаквания и надежди. Участвал съм в много кампании за президентски избори. И това е първият случай, когато не партиите изненадваме симпатизантите си с кандидат, договорен в централите. Този път волята на гражданите доведе до издигане на безспорна кандидатура”, пише Кънев.

Лидерът е на мнение, че Гюров и Кандев биха получили подкрепа от страна на много българи. “На всички, които искаме България да бъде истинска демокрация, честна пазарна икономика, справедливо и богато общество, важна част от все по-силна и по-единна Европа”, призова Кънев.

“Всички, които разбираме, че централизацията на цялата власт в държавата в две ръце не води нито до справедливост, нито до свобода, нито до богатство. Всички, които знаем, че сме силни като част от свободния свят, а не като селски тарикати, които търгуват стари и нови зависимости. И вярвам, че тези хора сме мнозинство”, каза Кънев.

Лидерът на ДСБ каза, че партията трябва официално да вземе решение на компетентните колективни органи.

“Ще имаме заседания на Националното ръководство и Изпълнителния съвет на 11 септември, петък. Като познавам настроенията на актива ни, нямам никакво съмнение какво ще бъде решението”, каза още Кънев.