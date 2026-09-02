ДБ няма да подкрепят реформата в здравеопазването в сегашния ѝ вид

„Демократична България“ няма да подкрепи предложената от министъра на здравеопазването Катя Ивкова реорганизация в сектора в настоящия ѝ вид. Това заяви народният представител от ДСБ Катя Панева в декларация от името на парламентарната група.

От „Демократична България“ подчертаха, че здравеопазването има нужда от дълбока реформа, но тя трябва да бъде основана на публичен анализ, да бъде обсъдена с работещите в системата и пациентските организации, да намалява доплащането от гражданите и да повишава качеството на лечението.

Според парламентарната група подготвяните промени пораждат сериозни притеснения, тъй като предвиждат ключови функции да бъдат концентрирани в Министерството на здравеопазването. Сред най-спорните предложения са отнемането на статута на самостоятелни юридически лица на 28-те регионални здравни инспекции и превръщането на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в административно звено към министерството.

„При епидемия, замърсяване на водата или огнище на инфекциозно заболяване реакцията не може да зависи от препращане на проблема към София и изчакване на съгласуване или разрешение“, предупреди Катя Панева. По думите ѝ централизацията може да забави действията на държавата и да отслаби здравния контрол по места.

От ПГ на „Демократична България“ посочиха и риска решенията за цените и реимбурсирането на лекарствата да бъдат поставени под пряк политически контрол. Според тях самостоятелността, колегиалният принцип и публичността при вземането на тези решения са важна защита на обществения интерес.

В декларацията беше поставен и въпросът за данните, използвани като основание за реформата. От парламентарната група настояват да бъдат изяснени разминаванията в статистиката за вътреболничните инфекции и броя на хоспитализациите.

„Първо данните и анализът, после структурите. Това е разликата между реформа и импровизация“, заяви Панева.

„Демократична България“ настоява пълният доклад, приложенията към него и имената на авторите му да бъдат публикувани незабавно. Министерството трябва да представи функционален, финансов и кадрови анализ за всяка засегната структура, а бъдещите нормативни промени да преминат през предварителна оценка на въздействието и пълноценна обществена консултация.

От парламентарната група заявиха готовност да подкрепят реални мерки за повече прозрачност при разходването на публични средства, цялостна електронизация, финансиране на болниците според качеството на лечението, преструктуриране на болничната мрежа според потребностите на населението и повече инвестиции в първичната помощ и профилактиката.

„Когато една реформа премахва самостоятелността, размива отговорността и концентрира решенията в ръцете на министъра, тя не решава кризата – тя я създава“, се посочва в декларацията.