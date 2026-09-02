Стартира четиринадесетото издание на конкурса "Най-добра българска фирма на годината"

Акцентът тази година е внедряването на AI решения в българските компании.

Конкурсът е отворен за всички фирми с български капитал, които могат да заявят участие до 15 октомври 2026 г.

За четиринадесета поредна година Първа инвестиционна банка (Fibank) стартира конкурса „Най-добра българска фирма на годината“. С утвърдено място в бизнес календара на страната, той се наложи като авторитетна платформа за отстояване на високите професионални стандарти. Инициативата отличава български компании с доказани постижения, стратегическа визия и устойчив модел на развитие.

Участието в конкурса е отворено за всички фирми с български капитал и марка, които желаят да представят своята дейност и резултати. Кандидатстването става чрез кратък електронен въпросник, достъпен на naidobrafirma.bg, а крайният срок за номинации е 15 октомври 2026 г.

Фокусът на тазгодишното издание е върху внедряването на AI решения, които създават възможности за оптимизиране на бизнес процесите и повишаване на ефективността. Успешното им прилагане изисква ясна стратегия, инвестиции в хора и технологии и отговорно управление на данните. С избора на тази тема Fibank подчертава значението на иновациите за създаването на реална бизнес стойност и икономическото развитие.

Експертно жури ще определи победителите сред компаниите, които през 2025 г. са показали устойчив растеж, силни пазарни позиции и успешно са развили своята марка в България и на международните пазари.

В състава на журито влизат утвърдени професионалисти: Никола Бакалов - главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка, Димитър Димитров – български учен, икономист, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), социологът Кънчо Стойчев – председател на съюз „Произведено в България“, Венелина Гочева – собственик и управител на „Медийна група България“.

Отличията се връчват в категориите „Микро и малка фирма“ и „Средна и голяма фирма“. „Наградата на публиката“ се определя чрез онлайн гласуване в сайта на конкурса. Традиционно се присъжда и специална награда за женско предприемачество „Най-успешна българка в бизнеса“.

През годините интересът към инициативата е трайно висок – предходното издание привлече над 300 кандидатури.

Като най-голямата банка с български капитал Fibank вижда своята мисия в дългосрочната подкрепа за развитието на икономиката и бизнеса. Конкурсът „Най-добра българска фирма на годината“ популяризира добрите бизнес практики и показва потенциала на българските компании да създават стойност и да се конкурират успешно на международните пазари.