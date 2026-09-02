ПБ: Полицаите да оказват първа помощ, в колите да има дефибрилатори

Депутатите от “Прогресивна България” внасят промени в Закона за здравето. По този начин ще се даде възможност на полицаите, които пристигат на мястото на инцидента, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Предполжението на управляващите е всеки един от полицейските автомобили да бъде снабден с дефибрилатор.

“Всяка година 10 000 души загиват от сърдечен арест. Ако веднага има дефибрилация 60-70 % биха били спасени. В Европа това е широка застъпена практика. На спешните медици им отнема. Между 8 и 12 минути да стигнат, а практиката показва, че органите на МВР пристигат първи”, каза депутатът от ПБ Георги Илиев.

ПБ аргументира желанието си за дефибрилаторите в полицейските коли с това, че в Европа това е широко затъпена практика.

Свързани статии ДАНС и полицията открили тайни тунели при акцията в "Драгалевци"

Според тях опитът от тези страни показва, че не просто наличието на дефибрилатори води до положителен ефект, а именно тяхната своевременна употреба. Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно 8-12 минути да достигнат до мястото на даден инцидент, а органите на МВР пристигат първи. По този начин се увеличава възможността за оказване на ефективна първа помощ.

БЧК в готовност за обучение

Вносителите от ПБ обръщат внимание, че БЧК има готовност за поетапно обучение на състава на МВР. Около 2300 са автомобилите на МВР, които също поетапно ще бъдат оборудвани съгласно проектозакона. В тази бройка не се включат само патрулките на КАТ, но и автомобилите на охранителна полиция и колите на пожарната.

По отношение на средствата, необходими за това оборудване и обучение, мнозинството в Народното събрание поясни, че финансиране ще се търси от държавния бюджет и от Фонда за пътна безопасност.