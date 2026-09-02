Лекар преди 15 септември: Не издаваме документи на хартия, всичко е електронно

Преди 15 септември личните лекари са пренатоварени заради задължителните профилактични прегледи за децата.

"По-малко да се виждаме по повод на болести. При мен към днешна дата няма опашки. Започнали сме от средата на юли месец да ги приканваме да идват на профилактични прегледи", каза общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в "България сутрин".

Той алармира, че продължава неразбирателството да се изисква лична здравно-профилактична карта на хартия.

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"Родителят трябва да доведе детето от 0 до 18-годишна възраст лично в кабинета, като се извършва профилактичен преглед. Провеждат се задължителни или препоръчителни имунизации. Здравният специалист в училището трябва да потърси информация от проведения профилактичен преглед. Това се случва онлайн. Нито един родител не трябва да носи документ на хартия. Няма за какво да се идва на хартия", подчерта д-р Спасов.

Той още веднъж настоя пред Bulgaria ON AIR, че личните лекари не издават документи на хартия и всичко е в електронен вариант.

"Ако родителите си инсталират Е-здраве на телефона, ще имат достъп до здравното досие на децата си."

"Децата до 1-годишна възраст трябва да бъдат преглеждани ежемесечно. Децата от 1 до 2 години се преглеждат на всеки три месеца. Никой не гледа картона и не разбира кога трябва да дойде отново. Отглеждането на дете е отговорност от страна на родителя. Децата от 2 до 7 години трябва да бъдат преглеждани два пъти годишно. Учениците от 7 до 18-годишна възраст се преглеждат веднъж годишно, независимо кога ще бъда това", обясни д-р Спасов.

Той даде пример, че родители не водят децата на профилактични прегледи с години и изтъкна, че тези прегледи са изключително важни.

"Поели сме доброволни полицейски функции. Прозвънявания, Viber съобщения... Има 10% от родителите, които забравят, пропускат и се налага да ги издирваме. Ако не си обхванем пациентите, след това РЗИ ни глобява за това, че някой родител не си е довел детето", посочи д-р Спасов.

По думите му сме дигиталната ера, но не можем да си запазим час за преглед при лекар.

"Говоря за млади и интелигентни хора. IT специалист не знаеше как да борави с приложението Е-здраве."

Комуникацията през социалните мрежи не е законово уредена и не е правилна, заяви д-р Спасов.

"Споделянето на лични данни крие рискове както за пациентите, така и за нас. Ако съм ви прегледал и трябва да получа резултати от изследването, това е нещо друго", поясни лекарят.

Той още веднъж напомни, че не може да се издават направления след молба по телефона и задължително трябва да бъде извършен преглед.

Системата има кусури, но добре поне, че лекарите и пациентите намираме допирателна точка, заключи д-р Спасов.