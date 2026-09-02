Стига навеждане пред Путин: ДБ поиска КСНС за руската атака и службите

Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), ясна позиция на правителството и спиране на навеждането пред Русия и Путин.

Това заяви народният представител от ПГ на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание.

Поводът за думите на съпредседателя на „Да, България“ е липсата на позиция на България по отношение на разкритията за руската хибридна атака в Германия. По-рано от МВнР осъдиха атаката чрез профила на министерството в мрежата Х.

„И не само това – докато Русия се опитва да извърши атентат в Германия, България се опитва да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък.

Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново има снишаване и темата не се повдига по никакъв начин. Последният КСНС беше на тема вейповете. Не е свикван друг такъв – Йотова вече 8 месеца е президент. Искаме КСНС, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и Путин“, категоричен е той.

Ген. Атанас Атанасов разкри за публикувана преди по-малко от месец информация във френско издание за надеждността на службите за сигурност от страните членки на ЕС и НАТО. Медията се позовава на задълбочено проучване между различни представители на специалните служби от страните членки на ЕС и НАТО, като там са интервюирани редица високопоставени представители на службите, бивши ръководители и т.н:

„Оценката за България там е нула. Тоест, ние сме ненадеждна държава по отношение координацията между специалните сили в ЕС и НАТО. По какъв начин смятат управляващите, че трябва да бъде реконструирана системата на сигурност, за да бъдем надежден източник? Както виждаме, връщат на ръководни позиции в службите тези, назначени още 2021 г. от тогава президента Радев по предложение на неговото служебно правителство – това на Стефан Янев.“

Божидар Божанов смята, че не просто реформа в службите няма, а има стъпки в съвсем грешна посока: „Публикуван е законопроект от ДАНС, предвиждащ пълно кадрово овладяване на службите, без проверки на почтеност и без оглед на професионализма; председателят на ДАНС ще може да решава всичко – кой къде да парти, кого да освободи. Виждаме и връщането на тоталитарни подходи за класифицирана информация, вечни тайни и унищожаване на документи, когато не се изгодни на службите. Ще направим всичко възможно, за да не се върнем към едни тъмни времена.“

„Днес парламентът направи правилна стъпка по отношение продуктовите такси. Знаете, преди над години бяха увеличени десетократно, а днес НС прие на първо четене нашия законопроект за либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че да бъде разбита схемата на едни престъпни групи, зад които стоят Таки и неговите политически приятели Борисов и Пеевски“, каза още той.