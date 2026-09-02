НЗОК предлага увеличение на клиничните пътеки с 10%

НЗОК предлага увеличение клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви управителят на Касата Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на НЗОК.

С т.нар. лош бюджет успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неогромните средства, с които разполагаме, каза временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на НЗОК.

Относно националния рамков договор Меджидиев обясни, че след приемането на бюджета, за период от 30 дни процесът по договаряне е бил завършен с постигнато пълно съгласие.

Предстои в петък Надзора на НЗОК да разгледа споразумението и евентуално да бъде гласувано. Другата седмица ще излезем с конкретните параметри от Националния рамков договор, обясни той. Конкретните параметри от Националния рамков договор ще бъдат съобщени другата седмица. Меджидиев каза само, че ще има увеличевие в първичната помощ за общопрактикуващите лекари – с 4,4%, със задна дата от 1 януари. Същото ще е увеличението в специализираната извънболнична медицинска помощ.

20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти, искат още от Касата.

Идеята е процентно да се заложи труда във всяка клинична пътека. Меджидиев даде пример - при пътека за 1500 евро 20% да е за медицинския персонал. От получената сума 60% да е за лекар, 30% за сестрата, 10% за санитар.

В графата „60% за лекари”– Касата да разреши и специализантите да участват в тези клинични пътеки. Като изпълнител на пътеката да се води лекарят със специалност, лекарят специализант да участва в нея. По този начин реално ще се калкулира и заплащането за младите специалисти, обясни Меджидиев. От октомври се предвижда еЗдраве да има финансов модул. Приложението ще бъде надградено с цел пациентите да виждат колко е разплатила държавата за тях.

„Само за един месец са сдвоени устройствата на 1100 граждани на ден. За сравнение, преди тази кампания тези устройства се сдвояваха при 250 граждани на ден. Значи имаме 4 пъти увеличение, като общо за месец август сдвоените устройства са 25 000 повече”, обясни Меджидиев.

По отношение на контрола, Меджидиев каза, че само за месец август са извършени 26 кръстосани проверки - служители на една районна здравноосигурителна каса проверяват друга.