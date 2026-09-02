Витанов: Казваме край на злоупотребяващите с продуктовите такси

Казваме "край" на одиозните фигури от близкото минало и Прехода, злоупотребяващи с продуктовите такси. Това заяви на брифинг депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов.
Депутатът от ПБ заяви, че днес на първо четене е бил приет законопроекта за управление на отпадъците. Също така се прави и първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на един порочен модел на управление на т.нар. “продуктови такси и нормализиране на сектора”.
“Законопроектът само по себе си не решава проблемите, но дава добра посока”, каза пред журналисти председателят на ПГ на “Прогресивна България” Петър Витанов.
“Най-вероятно няма да приемем текстовете с промяна на собствеността, защото има работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си, но посоката е тази. Премахваме и таксите за моторните превозни средства - дали изцяло или в известна степен, това ще решат хората, които участват в тези процеси, каза още той.
При всички положения всички неща, свързани с оползотворяването на отпадъците, ще претърпят промени”, обясни депутатът.
Продуктовата такса е такса за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци.
Сред тези продукти са моторните превозни средства, гумите (външни, вътрешни и плътни), опаковки като полимерни торбички, батериите и акумулаторите, маслата и електрическото и електронното оборудване.
Парламентарната група на “Прогресивна България“ няма да подкрепи безусловно законопроекта за екосектора и ще настоява за промени между първо и второ четене.
Депутатът посочи, че макар законопроектът да задава добра посока, вероятно няма да бъдат подкрепени текстовете за принудителна промяна на собствеността на организациите за оползотворяване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.