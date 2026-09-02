Витанов: Казваме край на злоупотребяващите с продуктовите такси

Казваме "край" на одиозните фигури от близкото минало и Прехода, злоупотребяващи с продуктовите такси. Това заяви на брифинг депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов.

Депутатът от ПБ заяви, че днес на първо четене е бил приет законопроекта за управление на отпадъците. Също така се прави и първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на един порочен модел на управление на т.нар. “продуктови такси и нормализиране на сектора”.

“Законопроектът само по себе си не решава проблемите, но дава добра посока”, каза пред журналисти председателят на ПГ на “Прогресивна България” Петър Витанов.

“Най-вероятно няма да приемем текстовете с промяна на собствеността, защото има работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си, но посоката е тази. Премахваме и таксите за моторните превозни средства - дали изцяло или в известна степен, това ще решат хората, които участват в тези процеси, каза още той.

При всички положения всички неща, свързани с оползотворяването на отпадъците, ще претърпят промени”, обясни депутатът.

Продуктовата такса е такса за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци.

Сред тези продукти са моторните превозни средства, гумите (външни, вътрешни и плътни), опаковки като полимерни торбички, батериите и акумулаторите, маслата и електрическото и електронното оборудване.

Парламентарната група на “Прогресивна България“ няма да подкрепи безусловно законопроекта за екосектора и ще настоява за промени между първо и второ четене.

Депутатът посочи, че макар законопроектът да задава добра посока, вероятно няма да бъдат подкрепени текстовете за принудителна промяна на собствеността на организациите за оползотворяване.