България помогна за разбиването на престъпна мрежа, действала над 20 години

България се включи в мащабна международна операция срещу Sality - една от най-дълго действащите престъпни ботнет мрежи в света, използвана за разпространение на зловреден софтуер към заразени устройства.

Операцията е проведена на 31 август под ръководството на американските власти с участието на България, Унгария и Румъния и с подкрепата на Europol, CrowdStrike и фондация Shadowserver.

По данни на Europol, Sality е действала повече от две десетилетия. В най-активния си период операторът на мрежата е имал достъп до около един милион заразени устройства по света.

С инфраструктурата на ботнета през годините са били свързани над 11 млн. уникални IP адреса.

Как е разбита мрежата?

При операцията комуникациите на заразените устройства са били пренасочени от престъпната мрежа към контролирана инфраструктура.

Така компрометираните устройства са изолирани от ботнета, а комуникационният канал, използван от неговия оператор, е станал неизползваем.

Sality е била особено трудна за неутрализиране заради начина, по който е изградена.

За разлика от ботнетите, които разчитат на централен сървър за командване и контрол, при децентрализираните мрежи заразените устройства могат да комуникират директно помежду си.

Това означава, че премахването на отделни части от инфраструктурата не е достатъчно, за да бъде спряна цялата мрежа.

Операцията е подготвяна с години

Международните действия срещу Sality не започват с последната операция.

Europol подкрепя разследванията срещу инфраструктурата на ботнета от 2017 г., след като различни части от нея са установени в няколко държави.

През седмиците преди операцията сътрудничеството между участващите страни е било засилено с ежеседмични оперативни разговори и координиране на действията в различните юрисдикции.

Europol е подпомагал и работата на правоохранителните органи в България, Унгария и Румъния при предприемането на мерки срещу инфраструктурата на Sality.