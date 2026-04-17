Средният доход достига 14 403 лв. през 2025 година

През 2025 г. средният годишен общ доход на лице от домакинство достига 14 403 лв., което представлява ръст от 12.0% спрямо 2024 г., показват данни на НСИ. За последното десетилетие – в периода 2016–2025 г. – този показател нараства 2.8 пъти.

Как се променят основните източници на доход?

Най-сериозен принос към общия доход продължава да има работната заплата. През 2025 г. тя възлиза на 8 231 лв., което е увеличение от 16.4% спрямо предходната година и почти трикратен ръст (2.9 пъти) спрямо 2016 г.

Доходите от пенсии достигат 4 224 лв. за последната година. Те се увеличават с 9.3% на годишна база, като също бележат ръст от 2.9 пъти в сравнение с 2016 г.

При самостоятелната заетост се отчита още по-осезаемо увеличение. През 2025 г. тези доходи са 1 072 лв., което е с 16.1% повече спрямо 2024 г. и 3.4 пъти над нивата от 2016 г.

В същото време доходът от трудова дейност извън работната заплата възлиза на 144 лв. и отбелязва спад от 15.8% на годишна база, както и намаление от 4.0% спрямо 2016 г.

Доходите от други социални трансфери – включително обезщетения за безработица, семейни добавки за деца и различни социални помощи – достигат 245 лв. през 2025 г. Те намаляват с 12.8% спрямо 2024 г., но остават с 36.9% над нивата от 2016 г.

Как изглежда структурата на доходите?

Работната заплата запазва водещия си дял в общия доход на домакинствата – 57.2% през 2025 г., което е с 2.2 процентни пункта повече спрямо 2024 г. и с 2.9 пункта над равнището от 2016 г.

Социалните трансфери като цяло формират 31.0% от доходите на домакинствата. Най-голям дял сред тях имат пенсиите – 29.3%, което е лек спад от 0.7 процентни пункта спрямо 2024 г., но увеличение от 1.6 пункта в сравнение с 2016 г.

Доходите от самостоятелна заетост заемат 7.4% от общия доход, като делът им се увеличава с 0.2 процентни пункта на годишна база и с 1.2 пункта спрямо 2016 г.