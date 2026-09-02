Медведев заплаши Германия с “директен удар“ по военни заводи

Зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев заплаши Германия с “директен удар” срещу обекти на военната промишленост, които си сътрудничат с Украйна.

Изказването му идва след като Берлин официално обвини Москва за неуспешната атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, съобщават световните агенции и ТАСС.

"Берлин повдигна обвинения срещу Русия за недоказана атака срещу летището в Лайпциг. Предвид неонацистката и яростно русофобска политика на настоящото ръководство на Германия, измислената диверсия е най-лекото наказание за техните грехове. Те заслужават пряк удар по всички германски заводи за военна техника, предназначена за бандеровската клика. И напълно вероятно и по някои други места в Берлин", написа Медведев в канала си в Макс.

Размяна на обвинения

Германските власти вчера сложиха край на продължаващите от няколко седмици спекулации, като публично обявиха, че Русия е отговорна за дрона с експлозиви, открит на 4 август в близост до украински товарен самолет на летище в Източна Германия.

Германия е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна, а летището Лайпциг/Хале е важен център за доставките на оръжия.

В отговор Германия реши да затвори генералното консулство на Русия в Бон и да прекрати договора за наем на "Руската къща" – руска културна институция в центъра на Берлин.

Русия отрече всякакво участие в случая, но след обявяването на германската позиция заяви, че ще наложи контрамерки.

Медведев обвини германските власти, че са изфабрикували неуспешната атака и заяви, че няма доказателства в подкрепа на твърденията им.

Освен това той определи заплахите на Зеленски по отношение на гражданската авиация в руското въздушно пространство като призив към "държавен тероризъм". Медведев заяви, че с терористи не се водят преговори и на техните действия се отговаря с ответни мерки.

"И освен това всеки терор има спонсори. В момента това са лидерите на западните държави, преди всичко на европейските", се казва в съобщението на Медведев. / БТА