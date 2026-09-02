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В кадър: Нова система за багаж на летище “Васил Левски” София

Инвестицията в проекта е на стойност 15 млн. евро

02.09.2026 | 15:45 ч. 0

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

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От днес на Терминал 2 на столичното летище “Васил Левски” заработи нова система за обработка на багаж видя фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

С новата система капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час.

Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на Терминал 3 и обновяването на Терминал 2. 

Инвестицията в проекта е на стойност 15 млн. евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището в София като регионален авиационен хъб.

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Тагове:

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