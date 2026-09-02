Фон дер Лайен и Рюте: Русия атакува територията на ЕС, единството ни е непоклатимо

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте дадоха съвместно изявление по повод атаката в Лайпциг, за която беше обвинена Русия.

Според Фон дер Лайен, ако атаката на летището е била успешна, е щяло да има отнети човешки животи.

Председателят на ЕК припомни, че правителството на Германия вече е идентифицирало Русия като извършител на атаката. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че те са били насочени срещу украински товарни самолети.

"Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна - това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на ЕС”, каза още Фон дер Лайен.

Новата реалност

Тя определи и това като "част от по-широк модел на инциденти с нарастваща опасност":

"Европейците са изправени пред суровата истина, че това е новата нормалност. Трябва да се мобилизираме, а това означава да сме готови да реагираме по-бързо и по-ефективно на безразсъдните действия на Русия. Трябва да разглеждаме ежедневната си инфраструктура като цел на фронтовата линия и да я защитаваме подобаващо. И ще подкрепим всяка страна-членка, която Русия вземе на прицел”, каза още председателят на ЕК.

"Ако Русия, смята, че ще ни раздели с това, греши, единството ни е непоклатимо", каза от своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

По думите му Русия е все по-безрасъдна, продължавайки войната в Украйна.

“Наблюдаваме все повече дронове и ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия – било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украйна или пък руската хибридна атака в Лайпциг. Изразяваме пълна солидарност с Германия, целия Алианс и Европейския съюз", подчерта Рюте.