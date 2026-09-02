7 от 7: Левски обърна Славия, но даде две жертви

Левски постигна изключително трудна победа с 2:1 при гостуването си на Славия в отложения мач от 5-ия кръг на Първа лига. Шампионите изоставаха в резултата, но стигнаха до пълен обрат с голове на влезлите от резервната скамейка Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа, пишат от Gol.bg

Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" предложи сериозна битка, а "белите" успяха първи да нанесат удар.

"Сините" обаче показаха защо са действащият шампион и успяха да обърнат развоя на срещата. Голямата роля за това изиграха футболистите, появили се от резервната скамейка.

Армстронг Око-Флекс възстанови равенството с великолепно индивидуално изпълнение в стил "ала Лионел Меси", а след това Хуан Переа завърши обрата.

Колумбийският нападател се възползва от подаване на Сержиньо, за когото това беше шеста асистенция от началото на сезона.

В края Светослав Вуцов направи шампионско спасяване.

Срещата беше изключително оспорвана, но Левски успя да измъкне една от онези победи, които често са определяни като "шампионски".

Успехът придобива още по-голяма стойност и заради представянето на Славия срещу другите водещи отбори през сезона. По-рано "белите" спряха два от основните конкуренти на Левски в първенството - ЦСКА след 0:0 и Лудогорец след 1:1.

С победата Левски продължава без грешка от началото на сезона. 27-кратният шампион на България е лидер в класирането с пълен актив от 21 точки. Славия остава на осмата позиция със 7 точки.

В следващия кръг Левски приема ЦСКА 1948, докато "белите" гостуват на Дунав Русе.