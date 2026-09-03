Ген.-майор Русев: ВВС има 8 подготвени пилоти за F-16, до април 2027 г. ще станат 15

Военновъздушните сили (ВВС) имат осем подготвени пилоти за самолетите F-16, до края на годината ще станат 11, а към април 2027 г. – 15. Това каза командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев в ефира на БНТ.

Самолетите F-16 летят активно, имат налетени към 700 часа, добави Русев. Той отбеляза, че не зависи от България забавянето на доставката на вторите осем самолета, а причината е забавянето в завода.

По двата договора за закупуване на самолетите трябва да се обучат 32-ма пилоти, което е достатъчно за 16 самолета. Ще продължим да обучаваме пилоти, подготовката им е непрекъснат процес. Следващата година ще започнат да летят и нощем, обясни генерал-майор Русев.

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Самолетите не са доокомплектовани, за да се носи бойно дежурство. Системата за самозащита и предупреждение на самолета не е инсталирана. Защо я няма – не мога да отговоря, не го произвеждаме ние, но имаме уверението, че в рамките на следващата година, може би, ще започне инсталирането на системата. Очаквам към края на 2027 г. да има резултат, каза командирът на ВВС.

„Това не зависи от нас. Но аз имам възможност да разговарям на много високо ниво и по този въпрос. Смятам, че се прави всичко възможно и от двете страни срокът на закъснението да бъде намален. Нещо повече – ако е възможно, част от самолетите да бъдат доставени по-рано.“

По думите му причините за забавянето са извън България.

„Има причини за това забавяне. Не бих си позволил да ги коментирам подробно, но те са външни и не зависят от нас. Това, което се тиражираше в медиите – че не сме надежден съюзник и затова не ни дават самолетите – е несериозно.“

Генерал-майор Русев отново посочи, че една ескадрила F-16 не е достатъчна. Дори най-малките западноевропейски държави имат десетки изтребители, каза той и добави, че според него е удачно да има и друг модерен самолет.

Няма млад летателен състав, който да стои земята и да не бъде използван. Път на младите винаги е даван, в авиацията младите никога не са спирани, каза още генерал-майор Русев. Сто деветдесет и три евро на месец е сумата, която летец получава допълнително за това, че лети на свръхзвуков самолет. Летецът на дозвуков самолет – 179 евро, а на транспортни и учебни самолети и вертолети – допълнително 170 евро. Ако не лети, сумите просто не се получават, обясни командирът на ВВС. Хората със сини пагони не влизат при нас заради заплащането, не говорим за патриотизъм, а за родолюбие, каза още той.

Решението какъв да бъде следващият тип самолет обаче е политическо, подчерта той. Според него трябва да започнат разговори за придобиването на нова ескадрила, която да влезе на въоръжение през следващото десетилетие.

„В момента се опитваме да намерим някакъв заместващ изтребител. През това време трябва да започнат разговори и за една нова ескадрила изтребители, която да постъпи на въоръжение примерно през 2035–2037 година. Тогава вече можем да кажем, че имаме две модерни и боеготови ескадрили, с които можем да защитаваме България.“

Русев уточни, че под „заместващ изтребител“ не разбира придобиването на още МиГ-29.

„Не, в никакъв случай. Говорим за многоцелеви самолет от западно производство. Не е задължително да бъде нов. Може да бъде и втора употреба, което ще бъде много по-евтино.“

Той не вижда проблем България да поддържа повече от един тип боен самолет.

„Не е трудно. Съседните ни държави го показват – и Гърция, и Турция, и Румъния, и Полша. Аз съм привърженик на това да има два типа самолети, защото ако единият тип бъде приземен за известно време поради технически причини, другият остава да лети, да носи дежурство и да охранява въздушното ни пространство.“, заяви генералът.

Командирът на ВВС каза още, че на авиобаза „Безмер“ има само български самолети в момента.