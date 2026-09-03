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Асен Василев с остри критики към ПБ

Според него две конкретни решения са в ущърб на малкия бизнес и на семействата с ученици

03.09.2026 | 11:00 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува." Това написа съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в личния си профил във Facebook, отправяйки остри критики към формацията "Прогресивна България" заради вчерашните гласувания в пленарната зала.

Бившият финансов министър посочи две конкретни решения на народните представители, които според него са директно в ущърб на малкия бизнес и на семействата с ученици. По думите му управляващото мнозинство категорично е отказало да подкрепи предложението за връщане на по-високия праг за регистрация по ДДС. Този праг бе приет първоначално през 2024 г., но впоследствие бе намален през 2025 г. по инициатива на ГЕРБ.

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Василев критикува управляващата партия и заради отхвърлянето на финансовата помощ за първия учебен ден, която трябваше да обхване учениците от 5., 6. и 7. клас.

В социалната мрежа лидерът на ПП изрази позицията си в следния вид:

"Вчера "Прогресивна България" едновременно удари малкия бизнес и семействата с деца в училище. Първо отказаха да върнат по-високия праг за ДДС, който приехме през 2024 г., а ГЕРБ намалиха през 2025 г. После отказаха да подкрепят и помощта за първия учебен ден за децата от 5., 6. и 7. клас. Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува. Вчера и бизнесът, и децата на България загубиха, защото въпреки думите и обещанията, "Прогресивна България" отново не намери сили да натисне копчето "ЗА"."

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