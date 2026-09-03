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МВнР следи случая със задържаните българи

Консулството ни е в контакт с германските институции

03.09.2026 | 19:31 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани във връзка с разследван опит за палеж, съобщиха от ведомството

Генералното консулство на Република България в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции, които потвърдиха самоличността на задържаните лица, съобщава БНТ.

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По информация на германските власти разследването е в начален етап и продължава изясняването на фактите и обстоятелствата по случая.

Към момента мотивите и конкретната цел на инцидента, както и степента на съпричастност на задържаните лица, са предмет на разследването.

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Тагове:

МВнР българи задържани Мюнхен
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