МВнР следи случая със задържаните българи

Министерството на външните работи следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани във връзка с разследван опит за палеж, съобщиха от ведомството

Генералното консулство на Република България в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции, които потвърдиха самоличността на задържаните лица, съобщава БНТ.

По информация на германските власти разследването е в начален етап и продължава изясняването на фактите и обстоятелствата по случая.

Към момента мотивите и конкретната цел на инцидента, както и степента на съпричастност на задържаните лица, са предмет на разследването.