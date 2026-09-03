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Кейт и Камила са на едно мнение за завръщането на Хари в Англия

Не са очаровани

03.09.2026 | 19:40 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Принц Хари и Меган Маркъл изненадоха роднини, познати и фенове като се завърнаха да живеят в Англия с децата си - Арчи и Лилибет. И сега се появиха слухове относно това как реагира кралското семейство на преместването им.

Оказва се, че кралица Камила и Кейт Мидълтън са в един отбор и не са очаровани от решението на Хари.

Кралският репортер Андрю Лони споделя пред "Daily Mail", че Камила е "твърдо в отбор Кейт" и иска крал Чарлз Трети да постави "ясни граници" на малкия си син.

"Кралицата, която е много близка с Кейт, засилва решимостта на краля да създаде ясни граници за Хари и Меган. Остават много семейни разногласия относно начина, по който кралят се е справил с проблема Съсекс...", коментира той.

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звезди Кейт Мидълтън Камила принц Хари завръщане Англия
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