Кейт и Камила са на едно мнение за завръщането на Хари в Англия

Принц Хари и Меган Маркъл изненадоха роднини, познати и фенове като се завърнаха да живеят в Англия с децата си - Арчи и Лилибет. И сега се появиха слухове относно това как реагира кралското семейство на преместването им.

Оказва се, че кралица Камила и Кейт Мидълтън са в един отбор и не са очаровани от решението на Хари.

Кралският репортер Андрю Лони споделя пред "Daily Mail", че Камила е "твърдо в отбор Кейт" и иска крал Чарлз Трети да постави "ясни граници" на малкия си син.

"Кралицата, която е много близка с Кейт, засилва решимостта на краля да създаде ясни граници за Хари и Меган. Остават много семейни разногласия относно начина, по който кралят се е справил с проблема Съсекс...", коментира той.

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