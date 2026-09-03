Монетите с лика на Тръмп се изчерпаха часове след пускането им в продажба

Новите монети от 1 долар с образа на президента Доналд Тръмп са се изчерпали в сряда следобед, само часове след като бяха пуснати в продажба от Монетния двор на САЩ по обяд, съобщава CNN.

На едната страна на монетата е изобразен президентският портрет на Тръмп с надписите "IN GOD WE TRUST“ ("Вярваме в Бога“) и "LIBERTY“ ("Свобода“). На другата страна са поместени президентският печат и надпис "250“ в чест на 250-годишнината на Америка.

Според данни на Монетния двор на САЩ, ролка с 25 монети струва 61 долара, а торбичка със 100 монети с образа на Тръмп се продава за 154,50 долара.

"Този ​​артикул може да бъде поръчан сега, но в момента не е наличен. В процес на производство е допълнително количество“, гласеше съобщението на уебсайта на Монетния двор за ролката с 25 монети малко след 15:00 ч. Торбата със 100 монети също беше отбелязана като неналична.

Малко след 12:30 ч. посетителите на уебсайта на Монетния двор бяха пренасочени към виртуална чакалня с очаквано време за изчакване от един час. До 14:00 ч. в четвъртък важеше ограничение от две покупки на домакинство, като потребителите бяха уведомени, че разполагат с 10 минути, за да завършат поръчката си. Беше отправено и предупреждение, че "наличността на продуктите не е гарантирана“.

"Тези монети са и в обращение, така че проверявайте дребните пари в джобовете си“, отбелязаха от Монетния двор в социалните мрежи при обявяването на продажбата.

Специално предложение

В описанието на монетата Монетният двор посочи и "специално предложение“: "В ролките и торбичките с монети са включени на случаен принцип 250 000 монети от 1 долар с лика на президента Доналд Дж. Тръмп, отсечени по случай 250-годишнината (семиквинкентеналия), носещи специален знак "4-ти юли“. Тези монети са отсечени именно на 4-ти юли.“

Според уебсайта на Монетния двор част от допълнителната сума, заплащана за възпоменателните монети, отива за "организации и проекти в полза на обществото“.

Макар монетата да изглежда златна, според монетния двор тя представлява сплав от мед, цинк, манган и никел.

Изключение за историята

Според законодателството на САЩ е забранено върху монети да се изобразява действащ президент или жив бивш президент. Във връзка с предстоящата 250-годишнина на САЩ обаче Конгресът прие Закон за нов дизайн на колекционерски монети в обращение, който позволява на Министерството на финансите да отсече специални монети с номинал 1 долар по случай събитието.

В закона също така се посочва: "В дизайна на обратната страна на определени монети не може да се включва портрет (тип "глава и рамене“) или бюст на което и да е лице – живо или покойно, както и портрет на жив човек.“ Портретът на Тръмп е поставен върху лицевата страна на монетата, а не върху обратната, което изглежда в съответствие със закона.

Единственият друг случай, в който върху монета е изобразен жив президент, е през 1926 г., когато образът на Калвин Кулидж е поставен върху монета от половин долар по повод 150-годишнината от подписването на Декларацията за независимост, сочат данни на Монетния двор.