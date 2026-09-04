Трима румънци в ареста, плащали с фалшиви 20 и 50 евро

Трима румънски граждани са арестувани за разпространение на фалшиви евро в България, съобщиха от Окръжната прокуратура в Русе.

Двама от тях са задържани след случай от 29 август на Централния общински пазар в Русе.

По данни на прокуратурата 24-годишен румънец е пазарувал с фалшиви банкноти от 20 евро. Граждани успели да го задържат до пристигането на полицията.

Разследването установило, че мъжът е прокарал в обращение общо девет неистински банкноти по 20 евро в седем търговски обекта.

До автомобил с румънска регистрация е задържан и 52-годишен негов сънародник.

При последвалите действия са открити още 17 фалшиви банкноти по 20 евро, една банкнота от 100 евро, както и банкноти от 10 и 5 евро, румънски леи и други вещи.

Няколко дни по-късно при допълнителен оглед на автомобила са намерени още 100 неистински банкноти с номинал 20 евро.

На двамата са повдигнати обвинения, а съдът ги е оставил за постоянно в ареста.

Друг 23-годишен румънски гражданин също е обвинен в разпространение на фалшиви евро.

Според прокуратурата през февруари в Русе той е прокарал в обращение осем неистински банкноти от по 50 евро и е извършил и престъпление против собствеността.

Мъжът успял да напусне България, но по искане на Русенската окръжна прокуратура е издадена Европейска заповед за арест.

В края на миналия месец той е задържан и предаден на българските власти.

Съдът му е наложил постоянна мярка "задържане под стража".

За престъпленията законът предвижда наказание от две до осем години затвор, пише БТА.