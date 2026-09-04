Пожар край Боаза обхвана около 15 декара сухи треви и храсти

Пожар е избухнал в района на местността Боаза, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Първите сигнали за огъня са подадени около 13:30 часа.
По първоначална информация от едната страна на пътя горят около пет декара сухи треви и храсти, а от другата - още около 10 декара.
На място работят два екипа на пожарната от Луковит и Ябланица.
Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за преминаващите автомобили, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.