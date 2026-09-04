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Пожар край Боаза обхвана около 15 декара сухи треви и храсти

Два екипа се борят с огнената стихия

04.09.2026 | 19:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар е избухнал в района на местността Боаза, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Първите сигнали за огъня са подадени около 13:30 часа.

По първоначална информация от едната страна на пътя горят около пет декара сухи треви и храсти, а от другата - още около 10 декара.

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На място работят два екипа на пожарната от Луковит и Ябланица.

Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за преминаващите автомобили, пише БТА.

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