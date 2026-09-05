Регистрираха огнище на шарка по овцете и козите в село Смоличано, област Кюстендил

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Смоличано, община Невестино, област Кюстендил, в който се отглеждат 21 дребни преживни животни.

Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власт, съобщиха от Агенцията.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Смоличано, Страдалово, Пелатиково, Длъхчево-Сабляр и Ваксево от община Невестино, област Кюстендил.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Кюстендил и селата Скриняно, Николичевци, Ябълково, Жабокрът, Коняво, Гирчевци, Горна Гращица, Долна Гращица, Таваличево, Багренци, Търновлаг, Катрище, Нови чифлик, Пиперков чифлик, Граница, Берсин, Лелинци, Савойски, Сажденик, Цървена ябълка, Ново село, Грамаждано, Богослов, Жиленци, Слокощица, Лозно и Търсино от община Кюстендил, област Кюстендил; селата Невестино, Лиляч, Недялкова Гращица, Згурово, Рашка Гращица, Четирци, Мърводол, Еремия, Друмохар, Пастух, Тишаново, Илия, Църварица, Ветрен, Раково, Чеканец, Кадровица, Долна Козница от община Невестино, област Кюстендил; град Бобошево и селата Каменик, Циклово, Вуково, Скрино, Висока могила, Доброво и Сопово от община Бобошево, област Кюстендил; селата Църквище, Драгодан, Боровец, Бураново и Флорош от община Кочериново, област Кюстендил; селата Блато, Голям Върбовник и Мали Върбовник от община Бобов дол, област Кюстендил; селата Лисия, Дренково и Клисура от община Благоевград, област Благоевград.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.