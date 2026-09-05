Първата гледка от София: Паркът край Терминал 2 е осеян с боклуци

Много тих, сравнително безлюден и много мръсен е паркът край Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София, съобщи БГНЕС.

Вместо спокойствието на зелената зона посетителите се сблъскват с разпилени отпадъци, занемарени площи и следи от недостатъчна поддръжка. Това е и първата гледка за всички пристигащи самолети на софийското летище.

Около пейките и по тревните площи се виждат пластмасови торбички, кенове, кутии от цигари и множество фасове. На места са разхвърляни стъклени бутилки, дрехи и различни отпадъци, сред които дори кабели и части от счупено оборудване. Графити допълват занемарения вид на пространството.

Проблемът се забелязва и около малкия брой кошчета в парка, които на места са препълнени. Отпадъци са разнесени по тревата и пътеките, а при по-силен вятър част от тях се разпръскват още по-далеч. Пешеходните алеи също не изглеждат добре поддържани, а замърсяване се забелязва и по повърхността на изкуственото езеро.

Въпреки тази обстановка паркът все пак запазва природното си богатство. Тишината в района позволява ясно да се чуят птиците, а в езерото могат да бъдат забелязани риби. Сред тревата и растителността се срещат гущери и други животни. Зеленината и разнообразието от живот придават на мястото усещане за естествена среда, което още по-силно откроява натрупаните отпадъци и липсата на добра поддръжка.

През лятото езерото обикновено е пълно с рибари, които пробват късмета си в мътните му води.

Паркът край Терминал 2 е създаден като част от модернизацията на летището и първоначално е замислен като зелена зона с изкуствено езеро, амфитеатър, пешеходни мостове и разнообразна растителност. Днес пространството продължава да има потенциал за приятно място за разходка и отдих, но състоянието му показва необходимост от по-добро и редовно почистване и поддържане.

Отговорността за това е разпределена между различни институции и оператори. Тъй като паркът и изкуственото езеро попадат в концесионната територия на летищния комплекс, текущото почистване, косенето, поддръжката на водните площи и грижата за кошчетата са задължение на концесионера „СОФ Кънект“.

Столична община и район „Искър“ от своя страна имат ангажименти, свързани с контрола върху спазването на екологичните изисквания, както и с прилежащите пътни артерии, спирките на градския транспорт и инфраструктурата извън пряката концесионна зона.

От „СОФ Кънект“ посочват, че натоварването върху парковата зона е нараснало заради рекордния пътникопоток през летния сезон и по-големия брой изпращачи и граждани, които я посещават. От летищния оператор заявяват, че са предприети извънредни мерки, включително промяна на графика за сметосъбиране и допълнителни смени за почистване. От външната фирма, ангажирана с поддръжката на зелените площи, е поискано да увеличи ресурсите си на терен.

Предвиждат се и по-дългосрочни промени. Парковата зона и изкуственото езеро са включени в инвестиционната програма за модернизация на летищния комплекс, като плановете предвиждат цялостно облагородяване, подмяна на парковата мебел и поставяне на допълнителни съдове за разделно събиране на отпадъци.

От Столична община подчертават, че паркът се намира в границите на концесионната зона и именно концесионерът носи пряката отговорност за неговото почистване, метене и косене. След извънредна проверка на място Столичният инспекторат е съставил констативни протоколи за неизпълнение на задълженията по поддръжката и е издал задължителни предписания за незабавно почистване на целия периметър.

От общината предупреждават и за възможни санкции. При последващи проверки и липса на трайно подобрение на състоянието на парка могат да бъдат наложени имуществени санкции на концесионера.