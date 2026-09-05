Тръмп нарече войната в Иран "дребна работа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи войната в Иран, определяйки я като "дребна работа", съобщиха световните агенции.
"Наричам това военен конфликт, защото за нас това е дребна работа. Не е нищо особено", заяви Тръмп в Овалния кабинет.
Попитан от журналисти дали смъртта на 18 американски военнослужещи също може да бъде определена като "нещо незначително", президентът първоначално не отговори.
По-късно той смекчи думите си.
"Загубихме 18 души, 18 прекрасни души", заяви Тръмп и направи сравнение с войните във Виетнам и Афганистан, където САЩ са дали значително повече жертви.
Администрацията опитва да намали политическата тежест на конфликта
Правителството във Вашингтон от известно време се стреми да представя войната в Иран като ограничен конфликт.
Това се случва два месеца преди междинните избори в САЩ.
На фона на блокирания Ормузки проток и последвалата енергийна криза много американци усещат ръста на цените и разходите за живот, отбелязва DPA.
Това засилва натиска върху Тръмп и Републиканската партия преди вота.
И Джей Ди Ванс омаловажи конфликта
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също заяви тази седмица, че не би определил случващото се като война.
"Не бих го нарекъл война", каза той пред журналисти и допълни, че в момента не се водят бойни действия.
Въпреки това американската армия многократно е атакувала ирански цели през последните месеци и в началото на тази седмица.
САЩ, заедно с Израел, започнаха военните действия срещу Иран в края на февруари, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.