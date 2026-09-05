Тръмп нарече войната в Иран "дребна работа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи войната в Иран, определяйки я като "дребна работа", съобщиха световните агенции.

"Наричам това военен конфликт, защото за нас това е дребна работа. Не е нищо особено", заяви Тръмп в Овалния кабинет.

Попитан от журналисти дали смъртта на 18 американски военнослужещи също може да бъде определена като "нещо незначително", президентът първоначално не отговори.

По-късно той смекчи думите си.

"Загубихме 18 души, 18 прекрасни души", заяви Тръмп и направи сравнение с войните във Виетнам и Афганистан, където САЩ са дали значително повече жертви.

Администрацията опитва да намали политическата тежест на конфликта

Правителството във Вашингтон от известно време се стреми да представя войната в Иран като ограничен конфликт.

Това се случва два месеца преди междинните избори в САЩ.

На фона на блокирания Ормузки проток и последвалата енергийна криза много американци усещат ръста на цените и разходите за живот, отбелязва DPA.

Това засилва натиска върху Тръмп и Републиканската партия преди вота.

И Джей Ди Ванс омаловажи конфликта

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също заяви тази седмица, че не би определил случващото се като война.

"Не бих го нарекъл война", каза той пред журналисти и допълни, че в момента не се водят бойни действия.

Въпреки това американската армия многократно е атакувала ирански цели през последните месеци и в началото на тази седмица.

САЩ, заедно с Израел, започнаха военните действия срещу Иран в края на февруари, пише БТА.