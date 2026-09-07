В кадър: Овладяха пожара край "Филиповци", свидетел твърди, че е бил умишлен

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Пожарът в сметище край столичния жк "Филиповци" е овладян, предаде БГНЕС. Огънят предизвика задимяване над район "Люлин" и други части на София.

На място са били изпратени екипи на пожарната и полицията. Кметът на район "Люлин" Георги Тодоров съобщи, че е поддържал връзка с областния управител на София за координиране на действията.

Заради дима районната администрация препоръча на гражданите да останат на закрито и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Предупреждението е особено важно за деца и хора с хронични заболявания.

Петър Димитров, който казва, че е станал свидетел на възникването на пожара, заяви пред агенцията, че според него огънят е бил предизвикан умишлено.

"Жителите на квартал "Филиповци" са разделени. Има хора, които изхвърлят боклук, но не са всички. Тук има една госпожа, която редовно изхвърля отпадъци. Пожарът е предизвикан умишлено - това ще го установи пожарната. Отпадъците са изхвърлени от тази госпожа", твърди той.

Димитров заяви още, че полицията и пожарната не са пристигнали веднага след подадения сигнал.

"Полицията и пожарната не дойдоха веднага. Въпреки че сега работят много съвестно, те пристигнаха в 04:20 часа, а сигналът беше подаден в 02:10 часа", каза той.

Твърденията на свидетеля за причината за пожара и времето за реакция на службите към момента не са потвърдени от компетентните институции.