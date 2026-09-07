Болезнена интимност? Какво може да означава

Болката по време на сексуален контакт е проблем, за който много жени се притесняват да говорят, въпреки че е често срещан. Тя може да варира от лек дискомфорт до остра, пронизваща болка и да се появи преди, по време или след полов акт. Важно е да се знае, че това състояние има име и решение.
Какво представлява диспареунията?
В медицината болката по време на секс се нарича диспареуния. Това е терминът за повтаряща се или постоянна болка в областта на гениталиите или таза. Тя може да се усети външно, около вулвата и входа на влагалището, или вътрешно, в матката, шийката на матката или долната част на корема. Проучванията показват, че този проблем засяга между 10% и 20% от жените в даден момент от живота им, а някои изследвания сочат, че до 3 от 4 жени могат да изпитат болка по време на полов акт.
Какво може да означава болката?
Причините за диспареунията са многобройни и често се разделят на физически и психологически. Ето някои от основните фактори.
Физически причини:
- Вагинална сухота
Това е една от най-честите причини. Тя може да бъде резултат от менопауза, кърмене, прием на някои лекарства или просто недостатъчна възбуда преди полов акт.
- Инфекции
Вагинални инфекции (като гъбични инфекции), полово предавани инфекции или инфекции на пикочните пътища могат да причинят възпаление и болка.
- Гинекологични заболявания
Състояния като ендометриоза, кисти на яйчниците, миома на матката или възпалителни заболявания на таза, често са свързани с болка по време на секс.
- Вагинизъм
Това е неволен спазъм на мускулите около влагалището, който прави проникването болезнено или дори невъзможно.
- Кожни заболявания и травми
Контактен дерматит от парфюмирани сапуни или препарати, както и белези или травми от раждане или операции, също могат да бъдат причина за болка.
Какви могат да са останалите причини четете в Az-jenata.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.