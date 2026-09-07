Болезнена интимност? Какво може да означава

Болката по време на сексуален контакт е проблем, за който много жени се притесняват да говорят, въпреки че е често срещан. Тя може да варира от лек дискомфорт до остра, пронизваща болка и да се появи преди, по време или след полов акт. Важно е да се знае, че това състояние има име и решение.

Какво представлява диспареунията?

В медицината болката по време на секс се нарича диспареуния. Това е терминът за повтаряща се или постоянна болка в областта на гениталиите или таза. Тя може да се усети външно, около вулвата и входа на влагалището, или вътрешно, в матката, шийката на матката или долната част на корема. Проучванията показват, че този проблем засяга между 10% и 20% от жените в даден момент от живота им, а някои изследвания сочат, че до 3 от 4 жени могат да изпитат болка по време на полов акт.

Какво може да означава болката?

Причините за диспареунията са многобройни и често се разделят на физически и психологически. Ето някои от основните фактори.

Физически причини:

Вагинална сухота

Това е една от най-честите причини. Тя може да бъде резултат от менопауза, кърмене, прием на някои лекарства или просто недостатъчна възбуда преди полов акт.

Инфекции

Вагинални инфекции (като гъбични инфекции), полово предавани инфекции или инфекции на пикочните пътища могат да причинят възпаление и болка.

Гинекологични заболявания

Състояния като ендометриоза, кисти на яйчниците, миома на матката или възпалителни заболявания на таза, често са свързани с болка по време на секс.

Вагинизъм

Това е неволен спазъм на мускулите около влагалището, който прави проникването болезнено или дори невъзможно.

Кожни заболявания и травми

Контактен дерматит от парфюмирани сапуни или препарати, както и белези или травми от раждане или операции, също могат да бъдат причина за болка.

Какви могат да са останалите причини четете в Az-jenata.bg.