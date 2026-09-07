Три варианта на грип ни очакват тази зима, ваксините са адаптирани

Три основни варианта на грипния вирус се очаква да циркулират през сезон 2026/2027, а наличните ваксини са адаптирани към тях. Това обясни инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на NOVA.

По думите му с настъпването на по-студените месеци ще започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции, докато типичните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно, а просто ще намалеят.

"Те просто ще намалеят като количество, но ще продължат да съществуват", уточни специалистът.

Очакват се два варианта на грип А и един на грип В

Доц. Вълков обясни, че грипният вирус е сред най-изменчивите и може да се променя дори в рамките на един сезон.

Тази зима се очаква да циркулират три основни варианта - два от тип А и един от тип В. По-съществена промяна има при A(H3N2), но ваксините за сезон 2026/2027 са съобразени и с него.

"Успокояващото е, че новите варианти на ваксината са изцяло адаптирани и към тези нови варианти на грипния вирус", посочи инфекционистът.

Безплатни ваксини и за деца

Тази година безплатна противогрипна имунизация е предвидена и за деца на възраст от 6 месеца до 7 години.

При наличие на определени придружаващи заболявания възрастовият обхват може да бъде разширен до 17 години. Безплатни ваксини са осигурени и за хората над 65-годишна възраст.

По думите на доц. Вълков преболедуването от един вариант на грипа изгражда най-силен имунитет именно срещу него, но не осигурява същата защита срещу останалите.

"Точно това е същината на ваксината" - тя съдържа очакваните варианти, така че организмът да изгради защита срещу тях едновременно.

И назални, и РНК ваксини

През този сезон ще има различни видове противогрипни ваксини, включително назални.

Ще бъде налична и РНК базирана ваксина, предназначена за хора над 50-годишна възраст.

Доц. Вълков посочи, че данните от миналия сезон показват поне 50% намаляване както на заболеваемостта, така и на хоспитализациите вследствие на грип сред ваксинираните.

"Ползите от тази ваксина са огромни", подчерта той.

Грипът започва рязко

Обикновено първите случаи на грип се появяват в началото на зимния сезон, но точният момент е различен всяка година.

Според инфекциониста през миналия сезон първите случаи са били регистрирани по-рано от обичайното.

Един болен от грип може средно да зарази между един и двама души, а при определени обстоятелства - до трима.

Доц. Вълков напомни и кои са характерните признаци на заболяването.

"Запазената му марка е изключително острото начало. В рамките само на няколко часа грипът удря с пълната си сила", обясни той.

Сред основните симптоми са висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие, болки в гърлото и кашлица. В началото кашлицата обикновено е суха и мъчителна, а впоследствие може да стане влажна.