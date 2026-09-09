BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 25

Проучване откри силна генетична връзка между чревното здраве и депресията

Резултатите показват необходимостта депресията да бъде разглеждана не само като заболяване на мозъка

09.09.2026 | 08:52 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Австралийски изследователи са установили силна генетична връзка между заболяванията на стомашно-чревния тракт и депресията, предаде Синхуа. Това може да помогне да се обясни защо физическите заболявания често съпътстват психичното разстройство, казват учените.

Проучването, публикувано в „Нейчър Дженетикс“, разглежда генетичната връзка между голямото депресивно разстройство и четири групи физически заболявания - сърдечносъдови, метаболитни, стомашно-чревни и имунни. И четирите групи са показали генетична връзка с депресията, но най-силна е била тя при стомашно-чревните заболявания.

Сред тях са синдромът на раздразненото черво, рефлуксната болест, жлъчнокаменната болест и пептичната язва. Изследователите са установили, че генетичните рискови фактори за тези заболявания се припокриват с факторите, свързани с депресията, при близо половината от участниците.

Според водещия автор на изследването Деймиън Удуърд резултатите показват необходимостта депресията да бъде разглеждана не само като заболяване на мозъка. Той посочва, че т.нар. ос „черва-мозък" вероятно играе важна роля за едновременното възникване на психични и физически заболявания.

Учените се надяват откритията да помогнат за разработването на нови подходи за лечение, включително чрез използване на вече съществуващи лекарства, и да допринесат за намаляване на тежестта върху здравето, свързана с депресията, допълва Синхуа.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

чревно здраве депресия проучване
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem