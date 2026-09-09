Храните на едро с ай-ниски цени от началото на годината

Председателят на Държавна комисия по стокови, борси и тържища Владимир Иванов коментира пред БНТ, че в края на август са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината.

“В момента е права линия индекса, т.е. без изменения. Наблюдаваме вече четири месеца абсолютно стабилен пазар, характерен за сезона, с добро сезонно предлагане”, каза още Иванов.

Той коментира и някои от цените на млечните продукти като кашкавал и даде пример, че тенденцията е за увеличение с 5% на годишна база. При киселото мляко тенденцията е същата.

"Тук има вариации от порядъка на 3 до 5 процента. От 1 януари до момента почти няма промяна. Това показва един доста стабилен процес. Няма резки изменения. Едно темпо между 2 до 5 процента. При прясното мляко даже имаме спад, както виждате. Това е следствие на по-високото предлагане. При две години маслото беше в порядка на 5,50 евро или 10 лева. Към момента има по 4, по 3,50 евро”, обясни Иванов.

Експертът добави, че при свинското месо има по-големи вариации, но през последните пет години на фона на всичките кризи това е най-стабилният продукт, който е с най-малки изменения.

“Олиото е на цена на дребно на регал година и половина почти без промяна, допълни той, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска в сравнение от преди две години.

Предлагането на плодове е доста добро, има повече продукция тази година спрямо миналата”, добави Иванов.