УниКредит Булбанк подкрепя кампанията на WWF за борба с горските пожари

УниКредит Булбанк се включва в кампанията на WWF-България в помощ на доброволците, които са на първа линия в борбата с горските пожари, както и на дивите животни, засегнати от огнените стихии. Чрез участието си банката застава зад усилията за превенция на пожарите и за осигуряване на необходима помощ на хората, които работят за опазването на българските гори.

Всеки, който желае да се включи в каузата, може да направи дарение за секунди чрез мобилния си телефон в няколко лесни стъпки, като:

Запази номер +359 895 678 424 в контактите си;

Влезе в приложението Булбанк Мобайл;

Избере „blink по мобилен номер“;

Дари сума по избор в подкрепа на дейността на организацията.

Според анализ на WWF-България, обхващащ периода 2010–2025 г., в страната са регистрирани 7662 горски пожара, засегнали над 1,1 млн. дка горски територии. Само през 2024 и 2025 г. са възникнали близо 1150 пожара, като най-силно засегнати са районите на Родопите, Странджа, Пирин и Сакар. По дял на засегнатите от пожари територии България се нарежда на шесто място в ЕС.

Чрез blink дарение клиентите на УниКредит Булбанк могат пряко да подкрепят усилията за превенция и овладяване на горските пожари в България. Събраните средства ще бъдат насочени към закупуване на екипировка и оборудване за доброволци-огнеборци, осигуряване на специализирана „дива линейка“ за спасяване на пострадали при пожари диви животни, както и към дейностите на WWF за опазване и възстановяване на българските гори.

Макар лятото на 2026 г. досега да е по-умерено в сравнение с предходната година, рискът остава висок. От началото на юли са потушени над 5600 пожара в полски и горски територии, а редица европейски държави също бяха сериозно засегнати от огнени бедствия.

Втора поредна година анализът на WWF-България отчита тенденция към увеличаване на броя и мащаба на пожарите, като климатичните промени допълнително засилват риска. Организацията подчертава необходимостта от по-ефективна превенция, по-добра координация между институциите и устойчиви инвестиции в борбата с пожарите. Данните показват, че над 95% от горските пожари у нас са причинени от човешка дейност, най-често поради небрежност. Освен това над 80% от тях възникват извън горските територии и впоследствие се разпространяват в горите.

„По-спокойно лято съвсем не значи лято без пожари", коментира Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство към WWF-България. „През юли и август нямаше ден, в който някъде в страната групи огнеборци – пожарникари, лесовъди и доброволци – да не се борят с огъня. Често те са изправени пред непреодолими трудности, защото не разполагат с нужната екипировка, за да се противопоставят на пожара. Затова от WWF огласяваме нуждата от превенция и от екипировка за борба с пожарите и мобилизираме помощта на хиляди българи за това."

„За съжаление, въпреки поуките, и този сезон не се спазва забраната за палене на огън през пожароопасния сезон", допълва Костадин Вълчев от WWF-България. „Пожарът тръгва от нас – почти всички пожари са причинени от нас - хората. Изключително важно е да осъзнаем, че носим пряка отговорност за възникването им и че с отговорно поведение можем в голяма степен да ги намалим."

С настоящата кампания, УниКредит Булбанк продължава да разширява възможностите за дигитално дарителство, които предлага на своите клиенти от декември миналата година чрез услугата на „Национална картова и платежна схема – bcard blink“, част от БОРИКА. Чрез платформата за blink дарения клиентите на банката вече имаха възможност да подкрепят редица значими каузи, сред които Фонд „Детско здраве“ и стипендиантската програма „Готови за успех“ на фондация BCause, реставрацията и модернизацията на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, както и юбилейната кампания на WWF България „Природата има нужда от нас“.

Едно от ключовите предимства на услугата е, че даренията до 150 евро се извършват без такса за превод и без необходимост от IBAN – само с въвеждане на телефонен номер 0895 678 424. Така се насърчават малките, но регулярни дарения, които имат съществен принос за устойчивото развитие на значими обществени и природозащитни инициативи. Дарения по номера на каузата могат да правят и клиенти на други банки, които предлагат услугата blink по мобилен номер.