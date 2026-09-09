Спецакция на МВР в община Брусарци заради нарушения по проекти от Плана за възстановяване

Служители на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана и Районно управление (РУ) – Лом извършват специализирана полицейска операция на територията на община Брусарци, съобщиха от ОД на МВР.

Процесуално-следствените действия се реализират под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба.

Разследването е свързано с действия на кмета на общината – Наташа Младенова.

Проверката е свързана с два обекта – сградата на общината и училището в Брусарци. И по двата проекта са предвидени дейности за енергийна ефективност и саниране.

Кметът на община Брусарци Наташа Михайлова, която е на поста четвърти мандат, излезе от сградата на общината по време на акцията. Тя заяви, че проверяващите са вътре и преглеждат необходимите документи.

„Два обекта са, както казахте, по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е сградата на общината, която сме тук, и училището в Брусарци“, каза Михайлова.

По думите ѝ до момента не са извършвани действия по изземване на документи или други материали.

„Нищо не е иззето, в момента те работят вътре. Проверяват необходимите документи“, посочи кметът, цитирана от bTV.

На въпрос дали очаква да бъде задържана, Михайлова отговори: „Не, няма как, няма и за какво.“

По информация от мястото на акцията процесуално-следствените действия са започнали още сутринта и в дома на кмета в село Дъбова махала. По време на претърсването там е присъствала и майката на Михайлова, която е инвалид.

В хода на разследването предстои да стане ясно какво точно е установено, има ли нарушения по конкретни проекти, както и кои са отговорните лица и за какви действия се проверява кметът.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.