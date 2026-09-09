Тараклия запазва статута си, това е важно за българите в Молдова

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с колегата си от Молдова Михай Попшой.

“Тараклийският район, в който живеят около 50 000 българи, е запазен като самостоятелна административно-териториална единица и е преобразуван в муниципий”, каза след срещата Петрова и добави, че новият статут поставя Тараклия на по-високо административно равнище.

“С това решение район Тараклия придоби правен статут, равен на този на столицата Кишинев и на втория по големина град Белци. Това показва твърдата готовност на правителството на Република Молдова наистина да отдаде заслуженото на нашата общност в страната“, подчерта външният министър.

Петрова добави, че България и Молдова са свързани преди всичко чрез хората, а отношенията между двете държави имат силна историческа и културна основа.

“Особено място в отношенията между нашите две страни заема българското национално малцинство в Република Молдова, което се намира в южната част на страната, в район Тараклия. Там имаме около 50 хиляди души, които са важен градивен елемент на нашите двустранни отношения и един от най-мощните стимули за развитието на сътрудничеството ни“, каза Петрова и благодари на молдовските власти за създадените благоприятни условия за реализиране на етнокултурните права на българската общност, особено в сферата на образованието.

Петрова благодари и лично на президента Мая Санду за поетия пред тогавашния президент Румен Радев и настоящия български премиер ангажимент административната реформа в Молдова да не окаже отрицателно влияние върху българското национално малцинство.

“Резултатът вече е факт. Тараклийският район беше запазен като самостоятелна административно-териториална единица и беше преобразуван в муниципий. Това означава ново, по-високо ниво“, подчерта Петрова.

Външният ни министър приветства колегата си Попшой и добави, че отдавна външен министър на страната не е посещавал България.

“Вашето посещение е израз на взаимния стремеж на нашите две страни да продължат да поддържат активното си сътрудничество и да го надграждат“, обърна се Петрова към Попшой.

По думите ѝ през последните години отношенията между България и Молдова са навлезли в нова фаза, обусловена от стремежа на Кишинев към присъединяване към Европейския съюз.

“България последователно подкрепя европейската интеграция на Молдова. Приветстваме вашите усилия и постигнатия от вас напредък, за да продължите по своя европейски път. Молдова ясно показва, че когато са налице политическа воля и готовност за реформи, пътят към присъединяване към Европейския съюз е възможен“, заяви Петрова.