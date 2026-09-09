Сабрутев: Трагедията в Исперих трябва да промени позицията за хазарта

Надяваме се, че след тази трагедия в Исперих управляващото мнозинство ще промени позицията си и ще гласува нашите предложения за промени в Закона за хазарта.

Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“.

Миналата седмица ги внесохме отново. Надеждата ни е максимално бързо да бъдат разгледани в комисии и в зала, за да премахнем рекламата на хазарт, каза той.

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Само преди няколко дни станахме свидетели на поредната житейска трагедия, свързана с дългове от хазарт – трагедията в Исперих, обясни той.

Сабрутев посочи, че преди един месец от ПП са внесли в Народното събрание необходимите текстове за забрана на рекламата на хазарт. Направихме го чрез държавния бюджет, каза той и допълни, че текстовете са били отхвърлени с гласовете на „Прогресивна България“, ДПС и ГЕРБ.

Сабрутев обясни, че забраните засягат всякаква форма на реклама по телевизията, радиото, интернет и външните рекламни съоръжения. Сред предвиденото е премахване на „онази вратичка, която в момента съществува в Закона за хазарта, която позволява на хазартните оператори да рекламират чрез продуктово позициониране в телевизиите и радиопредаванията“.

В текстовете са заложени още забрана на спонсорството на медии, забрана на рекламата онлайн в социалните мрежи, интернет страниците и всякакви форми на платформи за споделяне на информация, както и забрана на рекламата на хазарт по билбордове, рекламни стени, мегабордове и други на територията на населените места. Сред предложенията е и даването на възможност на гражданите да подават сигнали за нарушения на Закона за хазарта до НАП чрез онлайн платформа.

От думите му, обаче, не стана ясно какво ще се случи с рекламата на хазарт по билбордовете извън населените места, включително по магистралите.

„Вдигаме глобите 8 пъти, защото глоба от 15 хиляди евро по никакъв начин не може да мотивира един хазартен оператор да не нарушава закона. Залагаме глоби до 150 хиляди евро", съобщи още Сабрутев.

И допълни: „Това, което правим още, е да дадем възможност на всички български граждани да подават сигнали до НАП за нарушения на Закона за хазарта. Към момента само медийният регулатор има това право. Създаваме онлайн платформа, с която могат да се подават сигнали."

В заключение депутатът призова „точно тези, които отхвърлиха миналия път текстовете, да са си взели поуката от трагедията в Исперих и да подкрепят забрана на рекламата на хазарт.