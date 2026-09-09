МВнР с предупреждение към българите в Хавай заради урагана “Лоуъл“

От Министерството на външните работи предупреждават българските граждани, на които им предстои или се намират в щата Хавай, стриктно да следят съобщенията и указанията на местните власти и метеорологичните служби, както и да ограничат неналежащите пътувания до остров Кауай.

Препоръката е от Ситуационния център към Министерството на външните работи (МВнР). Информацията е публикувана на сайта на ведомството, предава БТА.

Вследствие на преминаването на урагана "Лоуъл" покрай основните Хавайски острови продължава опасността от проливни валежи, внезапни наводнения, свлачища, високи вълни и силни морски течения.

Най-сериозно засегнат от стихията е остров Кауаи, където има паднали дървета и електропроводи, наводнени и блокирани пътища, материални щети и сериозни прекъсвания на електроснабдяването. Възможни са нарушения и на въздушния и наземния транспорт. Не се препоръчва преминаването пеша или с автомобил през наводнени участъци. Желателно е да се избягват райони с опасност от свлачища. При високо вълнение следва да се избягват плажове, крайбрежни пътища и скалисти участъци, добавят от МВнР.

От външното ни министерство препоръчват на гражданите да проверяват предварително статуса на полетите си и информацията от авиокомпаниите и летищата.

При непосредствена опасност следва да се подават сигнали на 911.

Западните Хавайски острови рано тази сутрин бяха засегнати от силни ветрове и проливни дъждове, причинени от урагана "Лоуъл", и това създаде опасност от наводнения, кални свлачища и торнада, предаде Асошиейтед Прес.

За островите Кауаи и Ниихау днес беше обявена тревога за ураган, докато за Оаху – най-големият по население остров на щата, на който живеят близо един милион души – беше обявена тревога за тропическа буря.