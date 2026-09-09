"Възраждане": "Кошницата с грижа" стана "Кошница с обещания"

По-рано днес Народното събрание отхвърли искането на Петър Петров от “Възраждане” министърът на земеделието и храните Пламен Абровски да бъде изслушан в пленарна зала заради високите цени на стоките, както и за инициативата “Кошница с грижа”.

В кулоарите на НС Петров коментира отказа:

“Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС не подкрепиха искането на “Възраждане“ за изслушване на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за правителствената инициатива “Кошница с грижа“, която предвижда намаление на цените на стоките от първа необходимост с 15%”, каза зам.-председателят на партията.

Петров попита дали “Кошницата с грижа“ не се превърна в “Кошница с обещания“.

“Дали наистина цените на хранителните стоки намаляха? Какво се случи с надценките, дали наистина имаше намаление с 15% така, както беше заявено, на поне 30 стоки от първа необходимост? И най-важното - какво ще направи правителството оттук насетне, защото цените продължават да растат, горивата продължават да растат“, подчерта депутатът от “Възраждане”.

Петров отбеляза, че българските граждани се върнаха от море и желаят да научат какво се случва с цените на стоките и защо българската държава няма такива всеобхватни мерки като други държави членки на Европейския съюз, като даде пример с Румъния, Унгария, Хърватия.

“Всички желаем да научим дали българското правителство ще направи така, че да задържи ръст