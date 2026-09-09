ЦИК за изборите: По-натоварените секции може да получат повече устройства

Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември.

"ЦИК работи съгласно програмата и се движим преди срока с някои решения. Вчера приехме решенията за медийните пакети, които по програма са до днес, като новото, което създадохме, е публичен регистър на изразходваните медийни средства от кандидатите, инициативните комитети, партиите и коалициите. Снощи в 00:00 ч. изтече срокът за подаване на оферти по обществената поръчка за машините. Имаме фирма - не е изненада, "Сиела Норма" кандидатства и за двете позиции - за ремонт и профилактика на машините, както и за логистичното им транспортиране до съответните секции", каза говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова в студиото на "България сутрин".

Тя поясни, че срокът е до 15 октомври.

"Държавата разполага с 12 800 машини. Имаме около 200 машини, на които ще бъде инсталиран демо софтуер, който ще използваме в рамките на разяснителната кампания. Има достатъчно машини. В ЦИК имаме дискусия и по отношение на това кои секции са по-натоварени и с оглед на това, че гласуването ще бъде само машинно, да предвидим за по-големите секции в по-големите градове машини, за да няма струпване на избиратели и процесът да върви по-бързо", допълни Балова-Цветкова в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Предходният състав на ЦИК в края на миналата година е изпратил писмо до Министерството на регионалното управление с искане да бъдат обследвани машините, които са извън строя, и имаме анализ на коя машина какво ѝ трябва. Въз основа на това обследване ние направихме поръчка, като сме заложили и смяна на флаш памети и на батериите на дъната, за да могат те да бъдат безупречни за настоящия вот. След 15 октомври ние трябва да представим машините на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, което отговаря за сертифицирането", поясни гостът.

От ЦИК настояват процесът по сертифициране да бъде публичен, за да няма опасения сред избирателите.

"Обществената поръчка за хартията е в ход. Различното този път е статутът на тази разписка – ще имаме различна хартия от тази, която беше на предходните избори. Слоганът на кампанията ни е "Твоят глас - твоят избор". Смятаме 200-те машини да бъдат разположени не само в столицата. Подготвяме партньорство с "Метрополитен" - за по-натоварените метростанции в столицата, в няколко университета и училища. Смятаме да изпратим и машини по места", подчерта говорителят на ЦИК.

Попитана дали отпадането на ограниченията за секциите в чужбина може да създаде проблем с машините, тя отговори: "Не, тъй като ние имаме исторически данни назад, които показват колко секции е имало, когато не е съществувала тази забрана. Машинно гласуване ще има в секциите с до 300 души, които са подали заявления до 29 септември."

На 22 септември приключва регистрацията на кандидатските листи.

"Видеонаблюдението беше една от темите, които миналата седмица обсъдихме с Обществения съвет към ЦИК, тъй като предстои подготовката му. Ще се постараем то да бъде навсякъде. Що се отнася до обучението

в ЦИК обсъждаме възможността то да бъде целогодишно. Всички анализи назад във времето показват, че основните проблеми в изборния процес идват от най-ниското звено - СИК", каза още Стоянка Балова-Цветкова.

Обществената поръчка за машините е на стойност 10 млн. евро, като в нея влизат ремонтът на машините, поръчката на резервни части, 300 принтера, дисплеи и други компоненти.