В Москва резервисти ще бъдат призовани да прехващат дронове

В Московския военен окръг ще бъдат създадени подразделения за прехващане на дронове от резервисти.

Резервистите ще бъдат използвани "за укрепване на противовъздушната отбрана на критични обекти", заяви пресслужбата на окръга.

Подразделенията ще експлоатират предимно високоскоростни дронове-прехващачи.

Графикът за разполагане на подразделенията от резерва все още не е уточнен. Военните заявиха, че инструкторите в момента преминават през преквалификация. След като това приключи, ще започне обучението на резервистите.

Резервистите са лица, които доброволно са подписали договор с руското Министерство на отбраната и трябва да бъдат в постоянна готовност за наборна служба.

От пролетта на 2026 г. резервистите са разположени за защита на небето от дронове в Ленинградска област.