Теменужка Петкова с неудобни въпроси към Иван Шишков, избухна спор

Остър сблъсък между ГЕРБ-СДС и регионалния министър Иван Шишков се разрази днес на заседанието на Комисията по регионална политика. В центъра на спора отново бяха разходите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), извънредният одит на Сметната палата и информацията на ГЕРБ-СДС, че разходи от 2026 г. се прехвърлят към приключилата 2025 г., предаде БГНЕС.

По думите на депутата Теменужка Петкова информацията, която ГЕРБ е оповестила вчера, се основава на данни, с които партията разполага и които могат да се докажат.

"Информацията, с която разполагаме и вчера оповестихме, че в АПИ, и можем да го докажем, в АПИ под устните указания на Министерството на финансите са давани нареждания и е казвана сумата, на базата на която разходите, които трябва да бъдат начислени през 2026 г., се отнасят към приключилата бюджета 2025 г.", заяви Петкова.

Тя обвини Шишков, че зад това стои политическа цел

"Всичко това се прави с една цел, министър Шишков, и вие много добре я знаете. Първо да се продължи мантрата с лошото наследство и фактурите в чекмеджета. Вие не можахте да покажете нито една фактура", каза депутатът от ГЕРБ-СДС.

Според Петкова, ако действително съществуват подобни непоказани фактури и документи, те би трябвало да имат отражение в бюджета за 2026 г.

"Ако имаше такива фактури, ако имаше такива документи, те трябваше да намерят конкретно отражение в бюджета за 2026 г. Там няма и една дума, има едни три милиарда евро разходи, капиталови и издръжка, за които в бюджета няма един ред", посочи тя.

Петкова отправи директен въпрос към министър Шишков дали разполага с информация за евентуален натиск от финансовото ведомство.

"Моят въпрос към вас, министър Иван Шишков, е: имате ли информация, че е оказван такъв натиск и давани ли са указания от Министерството на финансите за отнасяне на разходи от 2026 г. в приключилата бюджета 2025 г.?"

Вторият спорен момент според Петкова е свързан с информацията, която Шишков представил пред комисията и която, по думите ѝ, е била представена като информация от одитния доклад на Сметната палата.

"Как така вие се сдобихте с тази информация от одитния доклад, при положение че проверката на одиторите все още не е приключила? Те са независим върховен одитен орган и не е известно на какво основание вие притежавате някакви доклади, предварително предоставени от Сметната палата. Докладът на практика не е изготвен. Каква е тази колаборация със Сметната палата?", попита тя.

На въпроса ѝ Шишков отговори: "Докладът ми го предоставиха експертите."

Това предизвика нови въпроси от страна на Петкова.

"Очевидно колегите са си свършили предсрочно работата и са проверили целия този период от 2020 до май 2026 г. за рекордно краткия срок от няколко седмици", заяви тя.

След това депутатът прехвърли фокуса към предходните години и управлението на служебните правителства, назначавани от тогавашния президент Румен Радев и управлявали страната в по-голямата част от посочения период.

"Тук обаче възниква въпросът: бихте ли ни казали какви са резултатите от предходните години - 2022, 2023 г., тогава, когато управлявахте и имахте служебното правителство на Румен Радев, който по това време беше президент."

Петкова постави въпроса защо представената информация акцентира върху определени периоди, след като, по думите ѝ, Сметната палата ежегодно е одитирала тези процеси.

"Защото от май 2021 г. до януари 2025 г. най-много управлявали сте именно вие, хората от „Прогресивна България“, преди това от формацията на президента Радев, която имаше няколко служебни правителства. Вие за трети път сте регионален министър. Бихте ли ни казали какво се е случило тогава и какво се е случило през 2024 г.? Защото Сметната палата ежегодно одитира тези процеси, тези доклади са публични."

"Значи Сметната палата не е видяла нещо през 2024 г. или как да разбираме това?", попита Петкова.

Спорът идва ден след като ГЕРБ-СДС публично обвини управляващите в опит за прехвърляне на разходи на АПИ от 2026 към 2025 г., което според партията би повлияло върху отчетения бюджетен дефицит за 2025 г.

Народното събрание на 2 юли 2026 г. възложи на Сметната палата извънредни одити, включително на АПИ и Министерството на финансите.