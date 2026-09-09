Йордан Иванов президентските избори: Битката се очертава да е между минало и бъдеще

"Множество лица от "Демократична България" изразиха подкрепата си за Андрей Гюров. Ще разгледаме след два дни кандидатурата му. Свикването на заседание на изпълнителния съвет на една партия отнема време. Без съмнение той ще получи най-автентично нашата подкрепа. Гюров се справи брилянтно като министър-председател на служебния кабинет", заяви депутатът от "Демократична България" Йордан Иванов в "Денят ON AIR".

Според него битката се очертава между минало и бъдеще, между авторитарната власт на Радев и демократичните ценности.

"Изборът на Андрей Гюров е този, който ще позволи контрол на властта. Първият тест за Йотова - ще бъде ли коректив за властта, да каже какво мисли по темата с Иво Христов. Това не му е първото скандално изказване. Андрей Гюров иска да отвори голямо ветрило към хората и Радев да не превземе цялата власт", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му Гюров и Кандев са се справили брилянтно в служебната власт и са провели избори, каквито не сме виждали.

"Ръководството на ГЕРБ тежко подценява избирателите си и не могат така лесно да бъдат закарани наляво. Борисов казва, че няма да издига кандидатура, което е бягане от отговорност по същността си. В същото време виждаме хора от ГЕРБ в комитета на Йотова", коментира гостът.

"Добре е, че има намерение да се работи против пътния травматизъм. Висшият съдебен съвет е с изтекъл мандат толкова много години и ние ще направим точно това, което обещаваме на избирателите си години наред - имаме в лицето на Дечев, Радуловска и Янкулов кандидатури с безспорна репутация. Ще съблюдаваме за това как се случват изслушванията и какви кандидати се предлагат", каза още той.