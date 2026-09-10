Анализатори не изключват изненадващ балотаж на изборите

Според политолога доц. Милен Любенов партийната подкрепа ще бъде ключова за шансовете на кандидатите за президент, но разпиляването на протестния вот може да доведе до изненади в битката за балотажа.

Според Любенов присъствието на политици от различни формации в инициативните комитети не е нещо необичайно. "Решаваща е обаче партийната подкрепа. Така че без силни партии, без партийна подкрепа, която да мобилизира избирателите, не можем да очакваме, че един инициативен комитет само той ще допринесе за победата", заяви политологът в предаването “България сутрин”.

Петко Петков, изпълнителният директор на "Галъп Интернешънъл Болкан”, очаква "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да подкрепят Андрей Гюров, но според него това е трябвало да бъде заявено официално по-рано.

Петков се съгласи с Любенов, че партийната подкрепа е основана за електоралната тежест на който и да е кандидат, тоест върху тази основа се стъпва, за да се търси подкрепа от други формации и партии.

По думите му, без подкрепата на ГЕРБ-СДС, Гюров трудно би стигнал до балотаж.

Петков смята, че кандидатите са се поставили в сложна ситуация, след като предварително са отправяли критики към партията, а сега могат да се окажат принудени да търсят подкрепата ѝ.

Пред Bulgaria ON AIR Любенов пък прогнозира, че липсата на собствен кандидат на ГЕРБ може да доведе до по-ниска активност сред избирателите на партията. "Някаква част вероятно ще подкрепят Гюров, но немалка част ще подкрепят и Йотова", посочи политологът.

Според него това може да увеличи относителната тежест на Йотова още на първия тур, но ако разликата между първия и втория кандидат е голяма, част от избирателите могат да бъдат демотивирани да гласуват на балотажа.

Протестният вот

Петков обаче е на мнение, че Гюров и Кандев трябва да успеят да спечелят доверието на избирателите със самата си кампания. "Как се печели доверието на обществото? С автентичност и ясни послания. Ние такова в момента, за съжаление, от тях не виждаме", коментира експертът.

Според Петков битката за второто място може да бъде повлияна и от други кандидати, които да привлекат протестния вот.

"Това са кандидати, които отдолу могат да генерират около себе си енергия за протестния вот и той може да се окаже доста по-голям като процентно изражение от кандидатите Гюров и Кандев", каза Петков.

Любенов обърна внимание и на очакваната кандидатура на "Възраждане". Според него евентуално издигане на Петър Волгин може да промени разпределението на русофилския вот и да направи позициите на Йотова да изглеждат по-умерени. "Той ще отиде в една много голяма крайност, където може да привлече допълнителен русофилски вот", на мнение е политологът.

По отношение на ДПС доц. Любенов отбеляза, че първо трябва да стане ясно дали партията ще издигне собствен кандидат. Според него част от избирателите на формацията могат да подкрепят Йотова дори без официален призив от партийното ръководство.

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